Tesla залага на идеята, че въвеждането на нови модели вече няма значение

Емблематичният електрически седан Model 3 на Tesla от 2017 г., последван от по-високия Model Y, въведе ерата на масовите електрически автомобили. Той направи Tesla (TSLA.O) най-ценния автомобилен производител в света, а Илон Мъск — най-богатия човек на планетата.

Компанията не е преработвала изцяло нито един модел от близо 20 години, в индустрия, в която моделите обикновено имат кратък жизнен цикъл, а конкурентите ѝ в Китай пускат нови електромобили в шеметно темпо.

Вместо това Tesla третира своите автомобили като iPhone-и – устройства, които се нуждаят само от периодични софтуерни подобрения, за да останат конкурентоспособни.

Някои експерти смятат, че това е работещ модел.

„Докато традиционните производители харчат огромни средства за хардуерни и дизайнерски промени, Tesla успява да доставя високомаржов продукт без излишен лукс, насочен към клиенти, които повече ценят актуализацията на технологията, отколкото външния вид,“ казва Ейдриън Балфур, основател на консултантската фирма Envorso.

„Не мисля, че е нужно да правят много по отношение на редизайна на автомобили като Model Y,“ добавя той.

Четете още: Tesla отчете 37% спад на нетната печалба до 1.4 млрд. долара