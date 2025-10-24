Съдът пусна под гаранция "майсторите" взели 640 хиляди лева за нищо

Районният съд в Пловдив не уважи искането на държавното обвинение да бъдат „задържани под стража“ 35-годишната Милена Ангелова и 50-годишният Басри Али, обвинени в това, че сключвали фалшиви договори за строително-монтажни работи. Те са освободени срещу парична гаранция в размер на 70 000 лева за Али и 10 000 лева за Ангелова, съобщи кореспондент на БТА.

Припомняме, че на 22 октомври (сряда) пловдивската районна прокуратура обвини двамата, че са измамили 11 души, като са ги ощетили с около 640 000 лева. Деянията са били извършвани на територията на три области – Пловдив, София и Пазарджик.

Според съда мъжът и жената са с чисто съдебно минало и не може категорично да се твърди, че тяхната цел е била да мамят клиентите си. При проверка на обектите е било установено, че те са в различен етап на завършване, както и че Али е наемал работници, които да извършат определени дейности за даден период от време, след което договорите им са били прекратявани.

Районният съд в Пловдив смята, че не е налице опасност двамата обвиняеми да се укрият или да извършат друго престъпление.

„Не смятам да се крия, винаги, когато са ме викали органите на полицията, съм идвал. Имам нужда от време да работя, за да се измъкна от това положение“, заяви Басри Али пред съда.

Прокурорът Димитър Костов заяви, че ще протестира определението на съда.