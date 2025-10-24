Редовни полети до Ню Йорк и Чикаго ще има през април 2026 г., съобщи Гроздан Караджов

Българският превозвач GullivAir подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г.

Превозвачът е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и се водят преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в рамките на дискусия за въздушната свързаност, организирана от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара.

Въздушният трафик в страната продължава да расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди излитания и кацания на самолети, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите, каза още Гроздан Караджов. Той посочи, че летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, 26 октомври, а през ноември предстои връзка и с Братислава. Мрежата се допълва и с нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове.

„Летищата във Варна и Бургас също отчитат значително увеличение. Над 1,5 милиона пътници във Варна са обслужени, което е ръст от 15,8%, много висок ръст, и 1 800 000 са в Бургас с ръст от 3,3%. До края на септември двете морски летища са обслужили толкова пътници, колкото за цялата предишна 2024 година“, каза транспортният министър.

Положителна тенденция за авиационния сектор е интересът и през зимата за летища със засилен трафик основно през лятото като Варна и Бургас. През този зимен сезон летище Варна ще предложи 16 маршрута до 11 държави, включително нови директни линии до Франкфурт, Братислава и Бергамо. Това отбеляза в рамките на дискусията заместник- министърът на туризма Ирена Георгиева.