Двама заподозрени са арестувани във Франция във връзка с обира на Лувъра

Френската полиция арестува двама души във връзка с нашумелия обир на Лувъра, който се случи преди седмица в центъра на Париж.

Престъплението беше извършено на 19 октомври, точно когато музеят е пред отваряне. Двама неидентифицирани лица са използвали стълбище, за да влязат в известната галерия „Аполо“, където са изложени коронните бижута, и са разбили витрина с експонатите. Още двама съучастници са чакали долу на скутери, готови за бягство. Крадците са откраднали осем бижута от френската колекция на короните на стойност приблизително 88 милиона евро.

Според BFMTV, позовавайки се на източници,

един от заподозрените е бил задържан вечерта на 25 октомври на летище „Роаси-Шарл дьо Гол“,

точно когато е щял да отлети за Алжир. Операцията е била извършена от гранична полиция и антигангстерска бригада. Втори заподозрян е арестуван минути по-късно в парижкото предградие Сен Дени; той се е готвил да лети за Мали. Разследващите смятат, че и двамата са били част от четворката, извършила обира.

Според JDD,

двамата мъже са жители на департамента Сен-Сен Дени, известен преди на полицията с кражби и грабежи.

Полицията ги наблюдаваше в продължение на няколко дни, опитвайки се да определи евентуалното местонахождение на откраднатите бижута. Операцията по задържането им беше проведена спешно, след като разследващите научиха, че един от заподозрените планира да напусне Франция, вероятно с цел Алжир. И двамата мъже, според източници, „са опитни крадци, които биха могли да действат по заповед“.

Полицията продължава да издирва още двама заподозрени.

Съдбата на откраднатите бижута все още е неизвестна. Експертите смятат, че бижутата може да са били изнесени от Франция или разглобени.