Ferrari ще емитира токени за търг на печеливша кола в 24-те часа на Льо Ман

Ferrari планира да емитира специални токени за наддаване на търг. Състезателният автомобил Ferrari 499P, който спечели три състезания в 24-те часа на Льо Ман, ще бъде пуснат на търг.

Ferrari планира да емитира токени за началото на Световния шампионат по издръжливост през 2027 година. (24-те часа на Льо Ман са част от това състезание). Компанията ще ги емитира в партньорство с италианския финтех стартъп Conio. Токените Ferrari 499P ще бъдат предназначени за членове на така наречения Хиперклуб, който се състои от приблизително 100 ексклузивни клиенти на Ferrari. Те ще могат да използват тези токени, когато наддават за Ferrari 499P на търг.

Както отбелязва Ройтерс, компанията, която преди това е приемала Bitcoin и други криптовалути за закупуване на своите автомобили, иска да привлече и млади предприемачи от високотехнологичния сектор с емитирането на тези токени.

Ferrari 499P е спортен прототип, построен от Scuderia Ferrari,

за да се състезава в Световния шампионат по издръжливост на FIA в категорията хиперавтомобили в Льо Ман от 2023 г. насам. Представянето на 499P отбелязва 50 години, откакто Ferrari за последно представиха заводски спортен прототип, който се бори за общата победа в 24-те часа на Льо Ман, а един от 499P се състезаваше с номер 50 в чест на това състезание.

Автомобилът беше представен през октомври 2022 г. на Ferrari Finali Mondiali, годишния финал на Ferrari за тяхната едномаркова серия Ferrari Challenge. Автомобилът направи своя състезателен дебют на първия кръг от сезона на Световния шампионат по издръжливост на FIA за 2023 г., 1000 мили Себринг през 2023 година.

При първото си участие в „24-те часа на Льо Ман“ през 2023 г., 499P, управляван от Антонио Джовинаци, Алесандро Пиер Гуиди и Джеймс Каладо, спечели състезанието. Това беше първата обща победа на Ferrari в Льо Ман от „24-те часа на Льо Ман“ през 1965 г., слагайки край на серията от пет победи на Toyota Gazoo Racing.

В „24-те часа на Льо Ман“ през 2024 г. Ferrari постигна единадесетата си победа, втора поредна в Льо Ман, с 499P № 50, управляван от Антонио Фуоко, Мигел Молина и Никлас Нилсен. А 499P № 51, управляван от Алесандро Пиер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинаци, победител в предишното издание, се класира на трето място.

В „24-те часа на Льо Ман“ през 2025 г. автомобилът номер 83, управляван от AF Corse и пилотиран от Робърт Кубица, Ифей Йе и Фил Хансън, донесе на марката Ferrari трета поредна победа в Льо Ман, като автомобилът номер 51 завърши трети, а автомобилът номер 50 – четвърти.