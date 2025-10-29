ЕС подготвя технологичен фонд Scaleup Europe Fund в подкрепа на AI и квантови компании

Европейският съюз създава Scaleup Europe Fund – фонд, който ще подкрепя компании в Европа, работещи в областта на квантовите изчисления, изкуствения интелект и други стратегически технологии.

Сред първите основни инвеститори са датският държавен фонд EIFO, испанската Criteria Caixa SA и Фондацията Novo Nordisk. Целта на Scaleup Europe Fund е първоначално да набере капитал от 5 милиарда евро, като вече са поети ангажименти за 3 милиарда евро. Допълнителен 1 милиард евро е предвиден от Европейския иновационен съвет. Европейската комисия планира в бъдеще фондът да достигне до 25 милиарда евро.

Фондът ще се фокусира върху големи инвестиционни кръгове – над 100 милиона евро – и ще изисква компаниите, които получават подкрепа, да запазят седалището и основните си операции в Европа. Основните сектори са роботика, материали с изкуствено подобрени качества, чиста енергия, биотехнологии и други стратегически технологии. Комисията планира да назначи външен управител на фонда до януари 2026 година.

Целта на Scaleup Europe Fund е да помогне на европейските компании да не продават или да се местят в чужбина, както се случва с някои от водещите AI компании, придобити от чуждестранни играчи като AMD и Apple.