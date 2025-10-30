РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Акциите на Samsung скачат с над 5% след рекордни приходи от AI чипове

samsung

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics отчете рекордни приходи от чипове за памет през третото тримесечие. Компанията планира догодина да започне масово производство на най-усъвършенстваните си продукти, залагайки на растящото търсене, движено от изкуствения интелект.

Акциите на Samsung скачат с над 5% след рекордни приходи от AI чипове

Компанията обяви, че най-новите ѝ HBM3E чипове вече се доставят на всички ключови клиенти, включително Nvidia, като това я доближава до конкурента SK Hynix.

Акциите на Samsung поскъпнаха с над 5% след новината.

Акциите на Samsung скачат с над 5% след рекордни приходи от AI чипове

Полупроводниковият бизнес е донесъл оперативна печалба от 7 трилиона вона (около 4.9 млрд. долара) – с 80% повече на годишна база, а приходите от чиповете за памет достигат 26.7 трилиона вона. От компанията заявиха, че пазарът на полупроводници остава силен благодарение на продължаващия бум в инвестициите в AI и че се подготвя за масово производство на следващото поколение HBM4 чипове през 2026 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени