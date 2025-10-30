Акциите на Samsung скачат с над 5% след рекордни приходи от AI чипове

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics отчете рекордни приходи от чипове за памет през третото тримесечие. Компанията планира догодина да започне масово производство на най-усъвършенстваните си продукти, залагайки на растящото търсене, движено от изкуствения интелект.

Компанията обяви, че най-новите ѝ HBM3E чипове вече се доставят на всички ключови клиенти, включително Nvidia, като това я доближава до конкурента SK Hynix.

Акциите на Samsung поскъпнаха с над 5% след новината.

Полупроводниковият бизнес е донесъл оперативна печалба от 7 трилиона вона (около 4.9 млрд. долара) – с 80% повече на годишна база, а приходите от чиповете за памет достигат 26.7 трилиона вона. От компанията заявиха, че пазарът на полупроводници остава силен благодарение на продължаващия бум в инвестициите в AI и че се подготвя за масово производство на следващото поколение HBM4 чипове през 2026 година.