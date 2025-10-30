Американските пекарни изчерпват запасите си от кафе, докато чакат търговска сделка с Бразилия

Пекарните за кафеени зърна в Съединените щати изчерпват запасите си, докато чакат резултата от текущите търговски преговори между Вашингтон и Бразилия – разговори, от които зависи дали ще трябва да плащат значително по-високи цени за алтернативни доставки на стимулиращата суровина.

Бразилското кафе, което представлява около една трета от кафето, консумирано в САЩ – най-големия потребител в света – излезе от американския пазар през август, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи 50% мито върху бразилските зърна. В случая става въпрос за съчетание на търговия и политика, защото стопанинът на Белия дом обвини Върховния съд на Бразилия в несправедливо отношение към неговия съюзник, бившия президент Жаир Болсонаро.

Митото върху кафето и други бразилски стоки бе възприето масово като наказание към правителството на левия президент Луис Инасио Лула да Силва, наследил Болсонаро, като последният по-късно бе признат за виновен за участие в опит за преврат.

Тежкото мито предизвика хаос в сектора на стойност 340 милиарда долара в САЩ. Вносителите останаха с блокирани пратки бразилско кафе, пекарите плащат такси за анулиране на доставки, а потребителите харчат до 40% повече за сутрешната си напитка.

Очаква се запасите да достигнат минимални нива до декември, което поставя под натиск пекарите и веригите кафенета да намерят заместители на приемливи цени.

Някои компании са платили 50% мито за вече натоварени пратки, попаднали в капана на новия данък. Други пренасочват кафето, предназначено за американския пазар, към други държави, за да избегнат митата.

Цените на кафето на дребно в Съединените щати се качват от миналата година, когато глобалните котировки скочиха със 70%, и се очаква да нарастват още поради недостига на доставки.

Президентът на Бразилия Лула да Силва заяви тази седмица, че е оптимист за бързо споразумение с Вашингтон. „Може да се случи по-бързо, отколкото си мислят хората“, коментира той.

Тръмп обаче не е толкова убеден: „Не знам дали ще стане нещо, ще видим.“

И докато двамата бистрят проблема, цената на чашата кафе за американците вероятно ще остане висока.

