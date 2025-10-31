България е изправена пред риск от дългова криза, президентът беше прав за референдума за еврото, заяви Йотова

„Сигналите, които получаваме, са повече от тревожни. Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска чрез референдум да попита дали сме готови за въвеждането на еврото.“ Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова за състоянието на публичните финанси и забавянето на държавния бюджет.

Йотова посочи, че Фискалният съвет е признал за манипулации в данните, предоставени за конвергентните доклади, като реалният дефицит е по-висок от отчетения. „Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите“, каза тя, като изрази надежда в следващите дни да бъде представена ясна визия за икономиката, а не само счетоводни таблици.

По думите ѝ, при обсъждане на по-високи осигуровки трябва да има яснота къде ще отидат приходите от тях. Йотова разкритикува и начина, по който е бил подготвен бюджетът – „тъй като е първият в евро, той отдавна трябваше да е готов и подложен на широка обществена дискусия“.

Вицепрезидентът обвини управляващото мнозинство, че не спазва законите, което според нея е „сигнал за тежка криза“. Тя определи като „театър“ маневрата около минималната работна заплата, която според нея е била политически ход, а не реална социална мярка.

„Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух“, предупреди Йотова.

Тя коментира и повторно приетия Закон за ДАР и ДАТО, според който председателите им ще се назначават и освобождават от Народното събрание.

„Решение на президента е дали да сезира Конституционния съд по тези теми. Не зная друга държава, която да внася законопроект с името на конкретен човек. Това е политическо решение с цел осигуряване на изборите догодина,“ заяви вицепрезидентът.