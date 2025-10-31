Nvidia инвестира 1 млрд. долара в Poolside

Гигантът за производство на полупроводници Nvidia планира да инвестира до 1 милиард долара във френския стартъп Poolside, който прави AI модели за софтуерна разработка. Това вложение ще бъде част от кръг за финансиране на стойност 2 милиарда долара, чрез който Poolside се оценява на 12 милиарда долара, според информация на „Блумбърг“.

Инвестицията на Nvidia може да достигне 1 милиард долара, ако компанията успешно завърши останалата част от кръга за финансиране.

Това няма да бъде първата инвестиция на технологичният гигант в Poolside – компанията вече подкрепи Poolside в серия B финансиране от 500 милиона долара през октомври 2024 година.

Nvidia, която вече е един от най-активните инвеститори в AI стартъпи, продължава да разширява портфолиото си с компании от различни сектори. Например, през октомври технологичният гигнат обяви, че обмисля инвестиция от 500 милиона долара в базираната във Великобритания компания за автономно шофиране Wayve. Миналия месец компанията придоби дял от 5 милиарда долара в Intel с планове за бъдещо сътрудничество в областта на чиповете.