Частичното спиране на работа на правителството в САЩ може да продължи поне 34 дни

Частичното затваряне на федералното правителство на САЩ поради липса на финансиране вероятно ще продължи поне 34 дни, което е близо до рекорд за всички времена, съобщи CBS. Телевизията обясни, че Сенатът на САЩ е прекъснал заседанието си на 30 октомври и вероятно няма да се събере отново до понеделник, удължавайки затварянето до поне 34 дни.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговите колеги републиканци в Сената трябва да предприемат „ядрената опция“, за да разрешат затварянето. Демократичните законодатели прибягват до практиката на филибъстър – забавяне на разглеждането и приемането на законопроекти. За да се преодолее филибъстърът, законопроектът изисква подкрепата на поне 60 членове на горната камара на Конгреса на САЩ. След 13 кръга гласуване нито един от двата законопроекта за финансиране на правителството, разглеждани в Сената, не е приет.

Затварянето на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.

Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Те все още не могат да постигнат споразумение. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране на затварянето и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят в случай на спиране на финансирането от федералното правителство. Подобни изисквания се отнасят и за онези държавни служители, чиято дейност е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено им се плаща след разрешаване на въпроса за финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти

поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период беше 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия мандат на Тръмп).