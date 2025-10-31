РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Частичното спиране на работа на правителството в САЩ може да продължи поне 34 дни

Федералната администрация в САЩ спря работа – партиен сблъсък блокира финансирането

Частичното затваряне на федералното правителство на САЩ поради липса на финансиране вероятно ще продължи поне 34 дни, което е близо до рекорд за всички времена, съобщи CBS. Телевизията обясни, че Сенатът на САЩ е прекъснал заседанието си на 30 октомври и вероятно няма да се събере отново до понеделник, удължавайки затварянето до поне 34 дни.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговите колеги републиканци в Сената трябва да предприемат „ядрената опция“, за да разрешат затварянето. Демократичните законодатели прибягват до практиката на филибъстър – забавяне на разглеждането и приемането на законопроекти. За да се преодолее филибъстърът, законопроектът изисква подкрепата на поне 60 членове на горната камара на Конгреса на САЩ. След 13 кръга гласуване нито един от двата законопроекта за финансиране на правителството, разглеждани в Сената, не е приет.

Затварянето на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране.

Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Те все още не могат да постигнат споразумение. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно в провокиране на затварянето и удължаването му с политически цели.

Сенатът на САЩ отхвърли опит да ограничи военните правомощия на Тръмп спрямо Иран

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят в случай на спиране на финансирането от федералното правителство. Подобни изисквания се отнасят и за онези държавни служители, чиято дейност е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено им се плаща след разрешаване на въпроса за финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти

поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период беше 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия мандат на Тръмп).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени