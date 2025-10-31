Даваме милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме така „готини“, както Асен Василев, каза Борисов

„Даваме милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той коментира, че при обсъждането на бюджета за 2026 година на Съвета за съвместно управление са направени корекции по параметрите, но като цяло посоката и инерцията от времето на „сглобката“ се запазват. „Няма партия, която да излезе и да каже: „Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим“, добави Борисов.

За бюджетната рамка той каза, че червената линия ще бъде дефицит от 3%, като има риск той да бъде надхвърлен, но ще се направят усилия това да не се допусне. „Ще се стараем през приходите да го компенсираме“, увери лидерът на ГЕРБ.

По думите му, приходните агенции са събрали с близо 7 млрд. лева повече спрямо миналата година, което според него е резултат от успешната борба с корупцията и контрабандата. И ако този темп се запази, допълнителните приходи ще помогнат за покриване на дефицита.

Попитан за повишаването на осигурителната вноска, Борисов отговори, че окончателното решение се очаква днес, а за съкращенията в администрацията добави, че такива „непрекъснато има“.

Той коментира и държавния дълг, като отбеляза, че дават толкова, „колкото харчат българските пенсионери и работещи хора“. „Всички тези заеми са трупани – и ние ще продължим, разбира се. Иначе ще кажете: ПП-ДБ раздаваха пари на пенсионерите, а ГЕРБ предлага постна пица, не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат“, заяви председателят на ГЕРБ.