Венко Сабрутев: Управляващите ни наказват, че сме решили да живеем и работим в България (част 2)

Ако утре се разболеете, на кого ще звъннете – на лекар или на агент от ДАТО, пита Венко Сабрутев

Готов съм да се обзаложа, че тази година служителите от МВР няма да получат автоматичното увеличение на заплатите си, което беше заложено в закона. Най-вероятно разпоредбата ще бъде отменена и действието на закона ще бъде отложено. И ще лъсне същността на управляващата върхушка.

Младите лекари отново бяха излъгани от управляващите. Официален ангажимент не е поет. Самите лекари сред депутатите на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН не желаят да вдигнат заплатите на своите колеги. Няма как да кажеш на болния да си отложи заболяването.

На извънредното пленарно заседания по проблема на младите лекари тази седмица видях как депутат на БСП натиска червеното копче за гласуване, след като се беше изказал гръмко в полза на техните искания. Това не е просто лицемерие, това е дъно. Затова призовавам: не слушайте речите, гледайте гласуванията.

Управляващите ни наказват, защото сме решили да останем да живеем и работим в България. Наказват хората, които работят и издържат държавата.

Заплатите на магистратите са абсурдно високи. Според данни на Евростат България е на първо място в ЕС по разходи за прокуратура, съд и МВР на глава от населението. А насреща получаваме казуси като „Благо Коцев“.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Какво получават държавата и обществото от огромното увеличение на възнагражденията в правосъдната система, компрометирана и у нас, и зад граница?

Какво е отношението на бизнеса към увеличението на осигуровките?

В какво се изразява „тихата дискриминация“ в българския бизнес и как тя може да се преодолее?

Удовлетворени ли са реално исканията на младите лекари?

Докога ще се запази широко отворената ножица на заплащане в здравната ни система?

Вижте първата част от интервюто с Венко Сабрутев

