За здравния министър цел № 1 – голямата ножица при заплатите в сектора

На този етап не се предвижда увеличение на здравната вноска

„За мен са равнопоставени както болногледачът, така и академикът“, призна министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов пред кореспондент на БНР. Той заяви това с цел да обясни, че за него при предстоящото приемане на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде най-важен принципът за намаляване на диспропорциите във възнагражденията в здравеопазването. Според него те са се засилили през последните 25 години и неговият екип ще се стреми да намали широко разтворената ножица.

Във връзка с възнагражденията на младите лекари, министър Кирилов заяви, че подкрепя увеличаването на възнагражданията им, но според него проблемът са именно диспропорциите в заплатите. Той добави, че и преди 10, и преди 20 години младите лекари са заминавали в чужбина и че това са тенденции в целия цивилизован свят, с които неговото министерство не може да се пребори. По същия начин коментира и проблема с недостига на кадри в здравеопазването – по думите му това не е проблем само в нашата държава.

