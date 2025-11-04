РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът върна на поста му отстранения кмет на община Минерални бани Мюмюн Искендер

Отстраниха кмета на хасковската община Минерални бани Мюмюн Искендер

Пловдивският апелативен съд за втори път тази година върна на поста му отстранения кмет на община Минерални бани Мюмюн Искендер. 

Заседанието беше насрочено след жалба на Искендер, тъй като през октомври хасковските магистрати се произнесоха, че той не може да заема длъжността, защото би повлиял на воденото срещу него разследване. 

То е за престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо 1 милион лева. 

Повдигнатите срещу кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер обвинения са по четири случая, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на църковното настоятелство в село Брястово.

Като се позова на събраните до момента доказателства, Пловдивският апелативен съд заяви категоричност, че няма основания за отстраняването на Искендер, за което настоява Софийската градска прокуратура, защото не е налице опасност той да възпрепятства разследването. 

По думите на председателстващия съдебния състав Христо Крачолов, голяма част от свидетелите са разпитани, предоставена е поисканата документация. 

Така Мюмюн Искендер, срещу когото има и друго производство, ще продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани. 

