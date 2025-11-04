Архимандрит Дионисий: За да спре корупцията в държавата, трябва да се започне от църквата, бюджетът за БПЦ да е 0 (част 2)

Даниил е поставил условие да няма никакви украинци при посещението му при Вселенския патриарх Вартоломей, споделя архимандрит Дионисий

Управляващите трябва да се замислят как да продължат едновременно отношенията си с евроатлантическите съюзнически системи за сигурност от една страна и българската църква, която отлично знаят, че не е българска. Прието е възнагражденията на учители и духовници да бъдат приравнени – едните да го образоват, другите да го одухотворяват. Българската държава трябва да си отговори на въпроса дали БПЦ, която издържа от 2018 г. насам, допринася с нещо за обществото и дали го облагородява. Според агенция „Тренд“ 65% от българското население разчита на врачки, а не на БПЦ. За да спре корупцията в държавата, трябва да се започне от църквата, да се оптимизира бюджетът. За 2026 г. бюджетът за БПЦ трябва да бъде 0.

Даниил е казал на Вселенския патриарх, с когото аз комуникирам ежеседмично, че съм лош човек, че вредя на българската църква и че иска да ме низвергне. На което Вселенският патриарх му отвърнал, че това е невъзможно.

Лицето Даниил, изпълняващ функциите на български патриарх, е пуснал текст в официалния сайт на Синода, без знанието на самия Синод.

Държавна сигурност отглежда управниците, отглежда и опозицията, а ако се появи нещо друго, също го отглежда и в подходящ момент го показва за назидание.

Йосиф или Иван Босаков, митрополит на САЩ, Канада и Австралия, също човек на ДС, много се беше загрижил за мен и години наред ме питаше за банковата ми сметка.

Главният секретар на Светия Синод, Мелнишкият епископ Герасим, е назначен директно от Москва.

Ако някога някой се е опитвал да се отърве от зависимости, сега никой не иска това, защото те му носят власт, пари и влияние.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Още от интервюто:

От какво се е оплакал патриарх Даниил при срещата си с Вселенския патриарх Вартоломей?

Как Мелнишкият епископ Герасим е станал главен секретар на Светия Синод?

Кои са клановете в БПЦ?

Има ли начин статуквото в БПЦ да бъде оборено и може ли да бъде оспорен изборът за патриарх?

Какви са взаимоотношенията между националния бюджет и БПЦ – една от най-богатите институции в страната?

