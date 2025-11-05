Иран: Новата революция

Официалната религия на Иран може и да е Шиитският ислям, но в столицата му вече се случват няколко религиозни и революционни промени. Разказваме ви какви са те:

В 8-милиония Техеран бе открита най-новата метростанция, посветена на Богородица – „Марям Могадас” (مریم مقدس), по данни на France 24.

Новата придобивка на Техеранското метро посреща посетителите и жителите на града с приказни изображения, изобразяващи майката на Иисус Христос. Веднага щом влезете в станцията, ще ви се стори, че все едно влизате в някой християнски храм.

Но това на пръв поглед е доста странно, даже и налудничаво и невъзможно. На Иран отдавна му се носи славата на една от най-строго религиозните държави в света, където жените от 7-годишна възраст са задължени да носят хиджаб, а всякакви други религии са под строго наблюдение.

Но малцина са запознати с факта, че Дева Мария е почитана и в Исляма. Нещо повече – в Корана тя е една от най-светите жени и за нея е писано много повече, отколкото в Библията. Ето защо посвещаването на метростанцията в нейна чест вече не изглежда толкова небивало, имайки се предвид, че Марям е едно и от най-популярните момичешки имена в Иран.

Изображенията на Богородица и Светия Дух в новата метростанция.

Впрочем, из станцията ще видите и изображения на Иисус Христос, Светия Дух и на Арменската аполистическа църква. Това се дължи на факта, че в страната живеят приблизително 300 хил. арменци, населяващи северозападните части на Иран, бивши територии на Велика Армения.

Арменска църква в Техеран.

„Всеки един елемент, който виждате в тази станция, бе проектиран с целта минувачите да разберат, че уважаваме и останалите религии, по-специално християнството. Белят гълъб е символ на Светия Дух, а маслиновото дръвце – на мира и приятелството.” – споделя художничката Тина Тариг Мер.

Изображението на Иисус Христос в новата метростанция.

В интерес на истината, междувременно в древната държава протича и друга революция. Все повече иранки биват видени по улиците на Техеран без да носят задължителния хиджаб.

Иран, хилядно шествие на протестиращите жени по време на Ислямската революция от 1979 година.

Както споменахме по-горе, когато избухва Ислямската революция в Иран през 1979-а, религията отново става част от държавата, а монархията е премахната. Въпреки масовите протести, жените биват задължавани да си покриват косите от 7-годишна възраст, в противен случай плащат солидни глоби или биват жестоко наказани. Впоследствие бива създадена така наречената морална полиция.

Все повече жени без хиджаби бивт видени по улиците на Техеран.

Преди три години в Иран избухват отново масови протести, когато 22-годишната иранка Махса Амини бива убита, само защото отказва да се съобразява с моралната полиция и религиозните закони на родината си. Цялата държава мигновено пламва и въпреки че властите не премахват жестоките закони, все повече жени се осмеляват да излязат навън без шалове, кърпи или хиджаби. Те не само са готови да платят да солидните глоби и да бъдат освирквани и скастрени от някои свои сънародници, но определено религиозната примка на Иран изглежда от отслабва с всеки изминал ден.