Иран: Новата революция

Официалната религия на Иран може и да е Шиитският ислям, но в столицата му вече се случват няколко религиозни и революционни промени. Разказваме ви какви са те:
В 8-милиония Техеран бе открита най-новата метростанция, посветена на Богородица – „Марям Могадас” (مریم مقدس), по данни на France 24.
Новата придобивка на Техеранското метро посреща посетителите и жителите на града с приказни изображения, изобразяващи майката на Иисус Христос. Веднага щом влезете в станцията, ще ви се стори, че все едно влизате в някой християнски храм.
Но това на пръв поглед е доста странно, даже и налудничаво и невъзможно. На Иран отдавна му се носи славата на една от най-строго религиозните държави в света, където жените от 7-годишна възраст са задължени да носят хиджаб, а всякакви други религии са под строго наблюдение.
Но малцина са запознати с факта, че Дева Мария е почитана и в Исляма. Нещо повече – в Корана тя е една от най-светите жени и за нея е писано много повече, отколкото в Библията. Ето защо посвещаването на метростанцията в нейна чест вече не изглежда толкова небивало, имайки се предвид, че Марям е едно и от най-популярните момичешки имена в Иран.
Впрочем, из станцията ще видите и изображения на Иисус Христос, Светия Дух и на Арменската аполистическа църква. Това се дължи на факта, че в страната живеят приблизително 300 хил. арменци, населяващи северозападните части на Иран, бивши територии на Велика Армения.
„Всеки един елемент, който виждате в тази станция, бе проектиран с целта минувачите да разберат, че уважаваме и останалите религии, по-специално християнството. Белят гълъб е символ на Светия Дух, а маслиновото дръвце – на мира и приятелството.” – споделя художничката Тина Тариг Мер.
В интерес на истината, междувременно в древната държава протича и друга революция. Все повече иранки биват видени по улиците на Техеран без да носят задължителния хиджаб.
Както споменахме по-горе, когато избухва Ислямската революция в Иран през 1979-а, религията отново става част от държавата, а монархията е премахната. Въпреки масовите протести, жените биват задължавани да си покриват косите от 7-годишна възраст, в противен случай плащат солидни глоби или биват жестоко наказани. Впоследствие бива създадена така наречената морална полиция.
Преди три години в Иран избухват отново масови протести, когато 22-годишната иранка Махса Амини бива убита, само защото отказва да се съобразява с моралната полиция и религиозните закони на родината си. Цялата държава мигновено пламва и въпреки че властите не премахват жестоките закони, все повече жени се осмеляват да излязат навън без шалове, кърпи или хиджаби. Те не само са готови да платят да солидните глоби и да бъдат освирквани и скастрени от някои свои сънародници, но определено религиозната примка на Иран изглежда от отслабва с всеки изминал ден.