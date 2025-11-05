Спипаха с подкуп инспектор от фонд „Земеделие“

Инспектор от Държавен фонд „Земеделие“ е арестуван с подкуп от 1000 лв., поискани от земеделски производител. Сигналът за корупционния натиск бил подаден преди дни от земеделец от района на Костинброд, който обяснил че му е обещано безпроблемно минаване през проверка, от която пък зависело дали ще получи европейска субсидия.

Първоначално инспекторът извършил една проверка на производителя, но миналия месец го уведомил, че предстои втора „кръстосана“. Фермерът подал сигнал в полицията, която уведомила прокуратурата и вчера около 17 ч. униформените задържали на място при получаване на парите инспектора, който дошъл да си ги вземе със служебен автомобил. От МВР призоваха и други рекетирани от него земеделци да подават сигнали.

От разплащателната агенция побързаха да излязат с позиция, според която инспекторът е вече отстранен и ставало въпрос за изолиран случай на нарушение, който не бивало да хвърля сянка върху фонда, които съвестно и почтено изпълнявал своите професионални задължения.

„Държавен фонд „Земеделие“ оказва пълна подкрепа на компетентните органи за установяване на истината и преустановяването на порочна практика. ДФЗ категорично осъжда и се разграничава от подобни корупционни практики. Ръководството проявява нулева толерантност към противозаконни действия, като същите са в разрез с етичните норми на институцията“, уверяват от ДФЗ.