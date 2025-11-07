Денят по диагонал – 7 ноември 2025 г.

Големият въпрос е какво ще се случи с „Лукойл Нефтохим Бургас“, когато на 21 ноември влязат в сила санкциите на Съединените щати срещу руската петролна компания „Лукойл“. На пръв поглед американският ход изглежда като поредната стъпка за икономическа изолация на Русия, но за България последствията могат да бъдат сериозни. Най-голямата рафинерия на Балканите осигурява над 40% от горивата за вътрешния пазар и работни места за хиляди хора. Бъдещето ѝ е заложено на карта.

Ако едно семейство тегли скъпи бързи кредити, за да иде на почивка в Тайланд и да си купи по-голям от купения преди година телевизор, а не, примерно, за саниране на къщата, ясно е – не го чака добро. Харченето на несъществуващи пари е проблем. Както за бюджетите на семействата, така и за държавния бюджет. Парите назаем са добри, само когато се инвестират и водят до по-малко пари назаем в бъдеще, а не до повече.

Столичният кмет Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект на София Богдана Панайотова. Причината – липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление, съобщават от общинския пресцентър. Решението идва два дни след като Терзиев поиска оставката на Панайотова, която отказа да я подаде с мотив, че е в болница.

Проектът на държавния бюджет за 2026 година е по-скоро „инструмент за политическо оцеляване“, а не документ, който задава визия и стимули за икономически растеж. Това заяви президентът Румен Радев. По думите му, в бюджета липсват реформи и стратегическа посока, а заложените параметри могат да доведат до „задушаване на икономиката и въвличане на страната в дългова спирала“. Държавният глава критикува и начина, по който е бил проведен диалогът по бюджетната рамка с партньорите в Тристранния съвет.

В България има две системи, които източват обществения ресурс в здравеопазването. И те са свързани с болничната помощ. В тази област има две екосистеми. Едната са държавните болници, 57 на брой. В тях назначенията на директорите са главно политически. По-големите от тези публични предприятия оперират с годишен бюджет от 130-140 млн. лева. Другата екосистема, която функционира паралелно, е на частните болници. Те са по-малко от държавните, но вече получават повече средства от тях. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ доц. Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Само по себе си благоразумното противодействие и възпиране не могат да ограничат опасностите, породени от разрива в отношенията между Русия и Запада – ядрена конфронтация, нерегулирана оръжейна надпревара, хибридна война без никакви ограничения и мащабни киберподривни действия. Точно както по време на Студената война, когато САЩ и Съветският съюз признаха, че последиците от конфликт между суперсилите в ядрената ера създават общ интерес да се поддържа тяхното съперничество в безопасни граници, така и сега трябва да установим правила на играта за многополярната епоха, за да управляваме заплахи, които не могат да бъдат предотвратени само от американската мощ.