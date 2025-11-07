Вашингтон се стреми да използва санкциите, за да изолира Русия

Решението на швейцарския търговец Gunvor да се откаже от плана си за закупуване на чуждестранни активи на „Лукойл“ се отразява от бизнес медиите по целия свят. Експертите единодушно посочват натиска, оказван върху Gunvor от Министерството на финансите на САЩ, което нарече компанията „марионетка“ на Русия, и изразяват съмнение, че сделката за 22 милиарда долара би била завършена дори без този натиск.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Gunvor оттегли предложението си за закупуване на активи на „Лукойл“ за 22 млрд. щ.д., след като САЩ предприеха стъпки за блокиране на сделката.

Министерството на финансите на САЩ нарече швейцарския търговец „марионетка на Кремъл“ и заяви, че може да блокира лиценза му. „Лукойл“ започна да търси купувач за международния си бизнес, който включва активи в САЩ, след като администрацията на Тръмп наложи значителни санкции на руския петролен гигант миналия месец. Мерките, които засегнаха и контролираната от Кремъл „Роснефт“, увеличиха американския натиск върху Путин да сложи край на войната в Украйна.

Ройтерс (Лондон, Великобритания)

Gunvor оттегли офертата си за закупуване на руски активи на „Лукойл“, след като САЩ я нарекоха „марионетка на Кремъл“.

Този ход проваля сделката, която би била най-голямата в историята на Gunvor, и подчертава усилията на Вашингтон да използва санкции, за да изолира Русия. Още преди офертата да бъде оттеглена, банкери и вътрешни лица заявиха, че най-голямата сделка до момента за Gunvor ще бъде трудна за постигане, тъй като значително надвишава кредитните възможности на търговеца на суровини.

Блумбърг (Ню Йорк, САЩ)

Gunvor отхвърля сделката с „Лукойл“

Министерството на финансите на САЩ нарече компанията „марионетка на Кремъл“ и заяви, че търговецът на петрол и газ никога няма да получи лиценз. Това съобщение бележи рязък обрат след седмица преговори на Gunvor с Службата за контрол на чуждестранните активи и други органи за санкции в опит да се осигури одобрение за сделка, която би превърнала компанията в гигант, съчетаващ производство и рафиниране на петрол. За търговеца тези изявления вероятно ще повдигнат нови въпроси относно връзките му с Москва в момент, когато мнозина в петролната индустрия са предпазливи към всякакви връзки с Русия.

Handelsblatt (Дюселдорф, Германия)

Gunvor оттегли офертата си за закупуване на дял в „Лукойл“ след критики от САЩ

Това би било най-голямото придобиване в историята на търговеца на стоки. Но сега Gunvor не е склонен да купува от „Лукойл“. Компанията е изправена пред враждебност от страна на САЩ. Според банкери и вътрешни лица обаче сделката би била трудна за завършване дори без възраженията на Вашингтон. Тя би надхвърлила значително кредитоспособността на търговеца на стоки.