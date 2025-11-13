Консолидираните приходи на „Шелли Груп“ ЕД се увеличават с 33.8% до 170 млн. лв.

„Шелли Груп“ ЕД (Shelly Group SE), доставчик на IoT и смарт решения за сгради, продължава своя устойчив растеж в съответствие с плана към края на третото тримесечие, отбелязват от дружеството. Компанията е разширила своите дистрибуторски канали и географско присъствие, портфолиото си от продукти и услуги и увеличи дела на продажбите към професионални потребители.

С тенденция за ръст на приходите над средните за пазара във всички региони, немскоговорящите страни остават основният двигател на растежа, като отбелязаха ръст от 38.8 % до 45.3 млн. евро (88.6 млн. лева).

Международната експанзия на търговските структури продължи да се ускорява, особено в Италия и Скандинавия. Испания, Полша и Обединеното кралство отбелязват най-високите темпове на растеж. Освен това, създаването на специален екип в региона на Бенелюкс положи основите за по-нататъшен растеж в Западна Европа.

Останалите части на Европа отбелязват ръст от 15.6%, а останалата част на света – от 103.4 на сто.

Към третото тримесечие „Шелли Груп“ увеличи консолидираните си приходи с 33.8 % до 86.9 млн. евро

(170 млн. лева), като отново надминава очакванията, отчитайки резултати, значително над средните за пазара (около 10% до 15%). Нетният резултат на групата се увеличи с 34.5 % до 18.5 млн. евро (36.2 млн. лева).

„Шелли Груп“ отбеляза 31-во поредно тримесечие на растеж, като към третото тримесечие на 2025 г. приходите на Групата са се увеличили с 42.1% до 33 млн. евро (64.5 млн. лева).

Паричните средства и парични еквиваленти са се увеличили до 15.7 млн. евро (30.7 млн. лева)

към кра яна септември в сравнение с 14 млн. евро (27.3 млн. лева) в края на 2024-а. По този начин „Шелли Груп“ поддържа силна капиталова и финансова структура за по-нататъшен растеж.

Разширяването на производствените мощности на основния производствен партньор на компанията, започнато през лятото на 2025 г., допълнително укрепва способността ѝ да поддържа надеждно очаквания растеж в оперативно отношение, отбелязват от компанията.

Потвърдени очаквания за 2025 г.

Съветът на директорите потвърждава прогнозата си за финансовата 2025 г., като очаква приходи между 145 млн. и 155 млн. евро (284 млн. до 303 млн. лева). През миналата финансова 2024 г. паричните постъпления възлизаха на 106.7 млн. евро (208.7 млн. лева).

Нови продуктови линии ще осигурят допълнителен растеж през 2026 г.

След успешното разработване, няколко нови продуктови линии са в планираната фаза на пускане. С разширеното си портфолио от продукти, стабилното търсене на основните пазари и нарастващия брой професионални потребители, „Шелли Груп“ е в добра позиция за по-нататъшен ръст на приходите и печалбите през 2026 година.

Според Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на „Шелли Груп“, като цяло, както приходите, така и рентабилността се развиха значително над пазарните нива, благодарение на продължаващото силно търсене, нарастващата база от професионални потребители и продължаващата интернационализация на нашите структури за продажби. Ние сме напълно на път да постигнем годишните си цели и, с разширеното си продуктово портфолио, виждаме отлични условия за по-нататъшен растеж през 2026 г.“

„Шелли Груп“ ЕД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на IoT продукти. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай, Полша и САЩ. Продуктите й вече са на над 100 пазара.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021-а.

От началото на годината акциите на „Шелли груп“ на БФБ летят нагоре след като в началото на януари бяха по 34.8 евро за един брой, а днес са цените са на стойност 52.80 евро. Така пазарната капитализация на дружеството достига 973 272 016 евро (или 1 903 554 607 лева).

*Обменен курс евро/български лев 1 EUR = 1.95583 BGN.