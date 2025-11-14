Вицепрезидентът Илияна Йотова разговаря с новия френски посланик в България Мари Дюмулен

Вицепрезидентът Илияна Йотова и новата посланичка на Франция у нас Мари Дюмулен са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз и необходимостта от общи действия между страните членки за тяхното преодоляване.

Йотова е подчертала нуждата от по-голяма автономност в политиката за сигурност и отбрана.

Войната в Украйна е била сред темите на разговор. Посланик Дюмулен е заявила, че Франция цени ролята на България за поддържане на сигурността в Черноморския регион.

На срещата са били обсъдени преговорите по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Общо е било мнението, че увеличаването на средствата за отбрана и сигурност не трябва да става за сметка на кохезионната и общата селскостопанска политика.

Вицепрезидентът е акцентирала върху френското предложение от 2022 г., което стана и общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. За да започне преговори с Брюксел, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. По думите на Йотова разширяването на съюза е сериозен акт, който не може да бъде предприет само по политически причини за сметка на неизпълнени ангажименти. Посланик Дюмулен е изразила категоричната френска позиция, че постигнатият компромис трябва да бъде осъществен.

Вицепрезидентът и посланикът са обсъдили високото ниво на контактите между България и Франция във всички сфери с фокус върху икономиката.

Акцент в разговора на „Дондуков“ 2 е било прекратяването от страна на Университетската агенция на Франкофонията на дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София, създаден през 1994 г. В него се обучаваха студенти от 50 държави, голяма част на 2400-те дипломирали се в него заемат ръководни постове. Затварянето му е нарушение на тристранното международно споразумение между българското правителство, Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията. Вицепрезидентът е потвърдила ангажимента на страната ни за присъствието на СИФАМ в България и е изразила надежда за съдействие от френската държава за възобновяване на дейността му.

От своя страна френският посланик е откроила значимата роля на нашата страна в Международната организация на Франкофонията, чийто пълноправен член е от над 30 години.

Илияна Йотова и Мари Дюмулен са коментирали и необходимостта от по-уверени стъпки за осъществяването на подкрепения от Франция проект за изграждането на културен център на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол.