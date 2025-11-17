ГДБОП удари група за пласиране на вейпове с канабис

ГДБОП задържа четирима души за разпространение на вейп устройства с канабис. Полицейската операция е проведена в шест населени места на територията на областите Враца и Монтана. Арестите са реализирани по време на изпращане на 86 броя пълнители за електронни цигари – вейп, съдържащо вещество, реагирало на канабиса. Пратките са били адресирани до различни лица на територията на страната.

При предприетите действия по разследването с намерения и иззети още опаковани пратки с пълнители и електронни цигари, батерии, етикети, електронни устройства и флаш-памети, разписки, SIM карти и др. веществени доказателства, имащи отношение към воденото производство. Използвани са лица в затруднено материално положение, както и служители на куриерско дружество – чрез предоставяне на облаги и поставяне в положение на зависимост.