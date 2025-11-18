Nvidia шокира Уолстрийт с AI поръчка за 500 млрд. долара преди отчета за тримесечието

Гигантът в производството на полупроводници Nvidia се подготвя да публикува финансовите си резултати за третото тримесечие в сряда (19 ноември), като очакванията на Уолстрийт са изключително високи. Причината е обявената от изпълнителния директор Дженсън Хуанг комбинирана поръчка на стойност 500 млрд. долара за 2025-а и 2026-а, която привлече огромно внимание в технологичния сектор и сред инвеститорите.

Става въпрос за заявки, които включват както текущото поколение графични процесори Blackwell, така и следващата серия Rubin, очаквана през тази година. Включени са и ключови мрежови компоненти, които се използват за изграждане на мащабни AI центрове за данни. Този огромен обем поръчки показва, че търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект остава стабилно и се увеличава въпреки притесненията на пазара за разходите на големите технологични компании.

Според анализаторите, обявената заявка е знак, че приходите на Nvidia през 2026 г. вероятно ще бъдат значително по-високи от предишните прогнози – потенциално с около 60 млрд. долара над предвижданията. Особено силен растеж се предвижда в сегмента на центровете за данни, който е основният двигател на бизнеса на компанията през последните години.

Освен оперативните си успехи, Nvidia е направила и няколко стратегически инвестиции. Тя участва с капитал от 10 млрд. долара в OpenAI като част от мащабна сделка за закупуване на електронни звена за обработване на графики (GPU). Освен това е сключила споразумение за 5 млрд. долара с Intel, насочено към подобряване на съвместимостта и разширяване на екосистемата около нейните чипове. Допълнителни 1 млрд. долара са вложени в Nokia с цел интегриране на нейните GPU решения в оборудване за клетъчни мрежи от следващо поколение.

Прогнозите на анализаторите за третото тримесечие са за печалба от 1.25 долара на акция при приходи от 54.9 млрд. долара. За четвъртото тримесечие предвижданията са още по-високи – постъпления за около 61.44 млрд. долара. Тези числа потвърждават, че Nvidia продължава да бъде най-силният двигател на растежа в сектора на изкуствения интелект и една от най-влиятелните компании в световния технологичен пазар.