Тотото отива на концесия, защото печели малко, а можело и повече

Управляващите са решили да дадат държавния спортен тотализатор на концесия, защото печелил малко, а можел повече. В тази връзка, ГЕРБ, ДПС и БСП поставиха три условия към бъдещия концесионер на тотото: да е международна компания, да осигури над 240 млн. лв. концесионно възнаграждение и да запази работните места. Това бе обявено на пресконференция от Делян Добрев (ГЕРБ), Йордан Цонев (ДПС), Драгомир Стойнев и спортния министър Иван Пешев (БСП).

Депутатът от партията на Делян Пеевски – Йордан Цонев твърди, че инициативата за промените в последния момент била на спортното министерство. Депутатът от „Ново начало“ каза още, че очаква народните представители от „Има такъв народ“, които досега не подкрепят исканията на ДПС, да бъдат убедени.

На свой ред министъра на спорта Иван Пешев обясни, че през последните месеци екипът му направил анализ на дейността на Българския спортен тотализатор. Оборотът на хазартния бизнес в България бил 44 млрд. лв., като печалбата му е 2 млрд. лева. От тях тотото генерирало едва 77 млн. лева.

„Затова с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, инфраструктура, младеж и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в дейността на спортния тотализатор“, посочи спортният министър.

Пешев обеща, че бъдещият концесионер на Българския спортен тотализатор ще бъде голяма международна компания, всички служители ще запазят работата си и ще им се увеличат заплатите поне двойно, а концесионната такса ще влезе в бюджета на Министерството на спорта, като тя ще е достатъчна за удвояване на бюджета на спортните федерации.

Драгомир Стойнев от БСП уточни, че тотото остава държавно, но се отваря възможност за международен оператор с опит и значителен оборот в хазартния бизнес. Той посочи, че текущата печалба на тотото е около 120 млн. лв., като от тях 40 млн. са данъци, а останалите 77 млн. са чиста печалба и че концесионната такса трябва да е поне 240 млн. лева. Ако не се намери подходящ концесионер, концесия няма да има. Стойнев подчерта недофинансирането на спорта и лошото състояние на спортните бази в България, като аргумент защо е нужна модернизация и допълнителни средства за тотото.

Управляващите увериха, че концесионният процес ще е прозрачен, а договорите ще се изработят от международен екип. Делян Добрев от ГЕРБ припомни, че държавата често не е добър стопанин, като даде пример с летището в София, което след концесия е станало по-удобно и печелившо. Тотото има право на над 4000 пункта, но работят малко над 2000, а нужните инвестиции за модернизация са стотици милиони.