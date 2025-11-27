Денят по диагонал – 27 ноември 2025 г.

Управляващите изтеглят план-сметката за 2026 година. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари. Днес се очакваше депутатите от Комисията по бюджет и финанси в парламента да разгледат на второ четене проектобюджета на държавата за следващата година.

Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева – това е решението на Варненският окръжен съд. Парите трябва да бъдат преведени в седемдневен срок.

Сърбия е затънала в зависимости от Русия и Китай, но явно не смята този факт за проблем, а вместо това големия й страх са …..“българските шпиони“. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на 25 ноември, че дава на Русия 50 дни да продаде мажоритарния си дял в националната петролна компания НИС. От 9 октомври НИС се намира под американски санкции, което поставя Белград в сложна позиция между стратегическия си партньор Москва и собствените му икономически интереси.

Предлаганите от столичния градоначалник реформи за реконструиране на направление “Архитектура и градоустройство” по-скоро приличат на лична вендета

За да не остане разломът в държавата само по най-високите нива в управлението на страната, „заразата“ на противопоставянето се пренесе и на местно. След като столичният кмет Васил Терзиев от началото на този месец със спорна реформа в администрацията си напира да реконструира до неузнаваемост направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община, Столичният общински съвет го поряза за втори път.

Премиерът Росен Желязков заяви в парламента, че правителството ще възобнови диалога със синдикатите и работодателите, за да се търси баланс в политиката на доходите и макроикономическите параметри на бюджета. По думите, му целта е да се постигне „златното сечение“, което да удовлетворява както бизнеса, така и обществото. Той подчерта, че още тази седмица кабинетът ще отправи официални покани към социалните партньори за нов кръг консултации.

Министерството на отбраната на Румъния съобщи на 27 ноември, че ще купи френски системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ на стойност над 626 милиона евро като част от съвместна сделка за обществени поръчки с няколко други държави от Европейския съюз. Ведомството каза, че е подписало (на 25 ноември) споразумение с френското министерство на отбраната за 231 преносими системи (MANPADS) „Мистрал“ на европейската мултинационална корпорация MBDA, специализирана в поректирането, разработката и производството на ракети и свързани с тях системи, както и 934 ракети, заедно с обучение, симулатор и логистика.