Денят по диагонал – 27 ноември 2025 г.

След многохилядния протест, управляващите изтеглят Бюджет 2026
Управляващите изтеглят план-сметката за 2026 година. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари. Днес се очакваше депутатите от Комисията по бюджет и финанси в парламента да разгледат на второ четене проектобюджета на държавата за следващата година.
Пуснаха Коцев на свобода срещу 200 бона гаранция
Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева – това е решението на Варненският окръжен съд. Парите трябва да бъдат преведени в седемдневен срок.
Затънала в зависимости от Русия и Китай, на Сърбия й се привиждат български шпиони
Сърбия е затънала в зависимости от Русия и Китай, но явно не смята този факт за проблем, а вместо това големия й страх са …..“българските шпиони“. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на 25 ноември, че дава на Русия 50 дни да продаде мажоритарния си дял в националната петролна компания НИС. От 9 октомври НИС се намира под американски санкции, което поставя Белград в сложна позиция между стратегическия си партньор Москва и собствените му икономически интереси.
Кметът Терзиев загуби рунд в битката за правомощията на главния архитект
Предлаганите от столичния градоначалник реформи за реконструиране на направление “Архитектура и градоустройство” по-скоро приличат на лична вендета
За да не остане разломът в държавата само по най-високите нива в управлението на страната, „заразата“ на противопоставянето се пренесе и на местно. След като столичният кмет Васил Терзиев от началото на този месец със спорна реформа в администрацията си напира да реконструира до неузнаваемост направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община, Столичният общински съвет го поряза за втори път.
Желязков възстановява диалога със синдикати и работодатели преди ключовите бюджетни решения
Премиерът Росен Желязков заяви в парламента, че правителството ще възобнови диалога със синдикатите и работодателите, за да се търси баланс в политиката на доходите и макроикономическите параметри на бюджета. По думите, му целта е да се постигне „златното сечение“, което да удовлетворява както бизнеса, така и обществото. Той подчерта, че още тази седмица кабинетът ще отправи официални покани към социалните партньори за нов кръг консултации.
Румъния купува системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ за над 626 млн. евро
Министерството на отбраната на Румъния съобщи на 27 ноември, че ще купи френски системи за противовъздушна отбрана „Мистрал“ на стойност над 626 милиона евро като част от съвместна сделка за обществени поръчки с няколко други държави от Европейския съюз. Ведомството каза, че е подписало (на 25 ноември) споразумение с френското министерство на отбраната за 231 преносими системи (MANPADS) „Мистрал“ на европейската мултинационална корпорация MBDA, специализирана в поректирането, разработката и производството на ракети и свързани с тях системи, както и 934 ракети, заедно с обучение, симулатор и логистика.