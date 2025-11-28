Андрий Ермак е освободен от поста началник на кабинета на Зеленски

Началникът на кабинета на президента на Украйна – Андрий Ермак, подаде оставка. Президентът Володимир Зеленски обяви това във видео съобщение в своя Telegram канал. Днес в дома на Ермак бяха извършени претърсвания.

Андрий Ермак е освободен от поста ръководител на офиса на Володимир Зеленски. Съответният указ е публикуван на уебсайта на Зеленски. „Освободете Андрей Борисович Ермак от поста ръководител на офиса на президента на Украйна“, се казва в документа.

Според украинския президент, офисът му ще претърпи рестартиране след оставката на Ермак.

„Утре ще проведа консултации с тези, които може да ръководят тази институция“, каза той. Президентът добави, че е благодарен на Ермак за това, че е представил позицията на Украйна по време на преговорите „точно както трябва да бъде“.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) извършиха претърсвания в дома на Андрий Ермак днес.

Андрий Ермак е споменат в разследването на корупционния скандал, свързан с Тимур Миндич, съсобственик на студио „Квартал 95“. НАБУ и САПО смятат, че Миндич е организирал корупционни схеми в енергийния и отбранителния сектор, присвоявайки 100 милиона долара.

Партиите „Европейска солидарност“ и „Голос“ поискаха президентът Володимир Зеленски да уволни Андрий Ермак. На среща с фракцията „Слуга на народа“ на 21 ноември обаче украинският президент заяви, че няма планове да уволнява началникъ на своя кабинет.

Зеленски актуализира състава на украинската делегация за преговори със Съединените щати

Украинската делегация за преговори със Съединените щати ще включва началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и представители на Министерството на външните работи и разузнавателната служба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Срещи с американската страна ще се проведат в близко бъдеще“, каза Зеленски във видео обръщение.

Първоначално делегацията се състоеше от девет души, включително Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна; Олег Иващенко, ръководител на украинската служба за външно разузнаване; Сергий Кислица, първи заместник-министър на външните работи; Евгений Острянски, първи заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана; Александър Поклад, заместник-началник на Службата за сигурност на Украйна; и Александър Бевз, съветник на ръководителя на президентската администрация.

Украинската делегация беше водена от Андрий Ермак, бивш ръководител на президентската администрация.

Днес той подаде оставка. Това последва претърсванията в дома на Ермак, който е споменат в разследването за корупция в енергийния и отбранителния сектор.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал министъра на армията на САЩ Дан Дрискол да проведе среща с украински представители. Кремъл обяви, че Русия в момента преговаря само със САЩ за Украйна. Очаква се американска делегация да пристигне в Москва следващата седмица.