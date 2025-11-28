Денят по диагонал – 28 ноември 2025 година

Все още не е ясно каква съдба точно го очаква Бюджет 2026. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда план-сметката ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно. Днес водачът на герберите обясни пред журналисти, че обмисля три възможности: окончателно изтегляне на проектобюджета, отстъпки по спорните мерки като данък дивидент и увеличението на осигурителната вноска, или преминаване към удължителен бюджет.

Политическият ни живот рядко минава без парадокси, но яростната защитата на проектобюджета за 2026 г. от БСП се превърна в пример, който трудно може да бъде забравен. Партия, която в продължение на десетилетия претендира, че представлява интересите на работниците, пенсионерите и уязвимите групи, този път избра да застане зад финансов документ, предизвикал масово недоволство и сред тези хора. Седмици наред представители на управляващата коалиция – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, уверяваха, че предложеният бюджет е „единствения възможен“.

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода, след като решението на съда и потвърждението за платената гаранция достигнаха до варненския затвор. Първите му думи бяха, че ще обърне внимание на семейството си и се надява още в понеделник да се върне на работа. „Варна и аз се променихме към по-добр. Ще остана верен на варненци“, заяви той пред чакащите го близки и привърженици. Решението за освобождаването стана факт след като Окръжният съд във Варна изиска оригинален документ (мокър печат) за преведената гаранция.

Във властта изобилства с подводни течения – както между Борисов и Пеевски, така и между други нелегитимни политически фактори. Властта е в ситуацията на Сарафов – решенията й не са легитимни. Когато и да са следващите избори, те ще бъдат правени от същите хора. И ако не се вдигне рязко гражданската активност, ще дадат същия резултат. Винаги съм бил привърженик на правилото, че мъчителен край, е по-добър от мъка без край. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият съветник на президента, министър на правосъдието и народен представител Крум Зарков.

Основните параметри на плана за Украйна са предадени на Кремъл след преговорите в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Според него, документът ще бъде обсъден следващата седмица в Москва. Вчера руският президент Владимир Путин потвърди, че се очаква пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица. Датата на посещението все още е неизвестна.

Украински антикорупционни органи са претърсили жилището на Андрий Ермак – влиятелния висш помощник на президента Володимир Зеленски, съобщи „Украинска правда“, позовавайки се на репортер на мястото на инцидента в Киев. Около 10 служители от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) са влезли в правителствения квартал на украинската столица в ранните сутрешни часове на 28 ноември. Ермак е най-близкият съюзник на Зеленски и е ръководител на президентския кабинет от 2020 година. Миналата седмица Зеленски отхвърли натиска на депутати от партията си да го уволни като част от последния скандал с корупция, в който е замесен друг от съюзниците на президента.