Денят по диагонал – 28 ноември 2025 година

Без данък дивидент, но с един процентен пункт по-високи осигуровки, обеща Борисов
Все още не е ясно каква съдба точно го очаква Бюджет 2026. Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след масовия протест в сряда план-сметката ще бъде изтеглена, но по-късно стана ясно, че това не е напълно вярно. Днес водачът на герберите обясни пред журналисти, че обмисля три възможности: окончателно изтегляне на проектобюджета, отстъпки по спорните мерки като данък дивидент и увеличението на осигурителната вноска, или преминаване към удължителен бюджет.
Защо когато улицата говори, БСП не слуша?
Политическият ни живот рядко минава без парадокси, но яростната защитата на проектобюджета за 2026 г. от БСП се превърна в пример, който трудно може да бъде забравен. Партия, която в продължение на десетилетия претендира, че представлява интересите на работниците, пенсионерите и уязвимите групи, този път избра да застане зад финансов документ, предизвикал масово недоволство и сред тези хора. Седмици наред представители на управляващата коалиция – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, уверяваха, че предложеният бюджет е „единствения възможен“.
Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода, след като решението на съда и потвърждението за платената гаранция достигнаха до варненския затвор. Първите му думи бяха, че ще обърне внимание на семейството си и се надява още в понеделник да се върне на работа. „Варна и аз се променихме към по-добр. Ще остана верен на варненци“, заяви той пред чакащите го близки и привърженици. Решението за освобождаването стана факт след като Окръжният съд във Варна изиска оригинален документ (мокър печат) за преведената гаранция.
Крум Зарков: Властта е в ситуацията на Сарафов – решенията ѝ не са лигитимни (част 2)
Във властта изобилства с подводни течения – както между Борисов и Пеевски, така и между други нелегитимни политически фактори. Властта е в ситуацията на Сарафов – решенията й не са легитимни. Когато и да са следващите избори, те ще бъдат правени от същите хора. И ако не се вдигне рязко гражданската активност, ще дадат същия резултат. Винаги съм бил привърженик на правилото, че мъчителен край, е по-добър от мъка без край. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият съветник на президента, министър на правосъдието и народен представител Крум Зарков.
Кремъл е получил женевската версия на мирния план за Украйна
Основните параметри на плана за Украйна са предадени на Кремъл след преговорите в Женева, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Според него, документът ще бъде обсъден следващата седмица в Москва. Вчера руският президент Владимир Путин потвърди, че се очаква пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица. Датата на посещението все още е неизвестна.
Украинските антикорупционни органи са обискирали Ермак – най-близкия човек на Зеленски
Украински антикорупционни органи са претърсили жилището на Андрий Ермак – влиятелния висш помощник на президента Володимир Зеленски, съобщи „Украинска правда“, позовавайки се на репортер на мястото на инцидента в Киев. Около 10 служители от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) са влезли в правителствения квартал на украинската столица в ранните сутрешни часове на 28 ноември. Ермак е най-близкият съюзник на Зеленски и е ръководител на президентския кабинет от 2020 година. Миналата седмица Зеленски отхвърли натиска на депутати от партията си да го уволни като част от последния скандал с корупция, в който е замесен друг от съюзниците на президента.