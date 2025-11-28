Премиерът Росен Желязков посети района на Симитли след проливните дъждове

Премиерът Росен Желязков посети района на Симитли във връзка с усложнената обстановка след проливните дъждове.

Снежина Динева, изпълнителен директор на „Напоителни системи“, обясни пред премиера, че заради обилните валежи се е качило рязко нивото на река Градевска през вчерашния ден, поради което незабавно били предприети мерки, за да не се стигне до аварийна ситуация.

С цел да не бъдат заляти къщите и да не се застраши животът и здравето на населението предприехме спешни действия по възстановяване и укрепване на дигата и недопускане на критични ситуации, поясни Динева.

От своя страна областният управител на Благоевград Георги Динев увери министър-председателя, че е сформиран кризисен щаб, който следи обстановката.

„Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускането на яз. „Студена“, напомни премиерът.

Местните власти увериха Желязков, че системата за ранно предупреждение при кризисни ситуации BG-Alert също е в готовност, ако се наложи да бъде задействана.

„От четири часа насам, откакто спря да вали, нивота на река Струма не е спаднало“, посочи Снежина Динева.

Георги Динев съобщи на премиера, че хората в града и региона вече са по-спокойни и обстановката върви към нормализиране.