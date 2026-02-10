РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кафето и чаят с кофеин могат да ви помогнат да се предпазите от деменция

Кафето и чаят с кофеин могат да ви помогнат да се предпазите от деменция

Кафето и чаят с кофеин може да не са толкова вредни за здравословното стареене, показва проучване.

Здравните досиета на повече от 130 000 души показват, че в рамките на 40 години онези, които редовно са консумирали по две до три чаши кафе с кофеин или една до две чаши чай с кофеин дневно, са имали с 15–20% по-нисък риск от деменция в сравнение с хората, които не са пили такива напитки.

Най-голям ефект е наблюдаван при хората, които са пиели по две до три чаши кафе или една до две чаши чай на ден, според проучване, публикувано в понеделник в JAMA.

Резултатите подсказват, че редовната консумация на чай и кафе е полезна за мозъка, но изследването не може да го докаже категорично, тъй като хората, които приемат кофеин, може да са по-малко предразположени към деменция и по други причини. Подобна връзка би се появила, например, ако хора с лош сън, които изглежда имат по-висок риск от когнитивен спад избягват кофеина, за да спят по-добре.

Кафето и чаят съдържат кофеин и полифеноли, които могат да предпазват от стареене на мозъка, като подобряват съдовото здраве и намаляват възпалението и оксидативния стрес – процес, при който вредни атоми и молекули, наречени свободни радикали, увреждат клетките и тъканите. Веществата в тези напитки могат да действат и чрез подобряване на метаболитното здраве. Кофеинът, например, е свързан с по-ниска честота на диабет тип 2 – известен рисков фактор за деменция.

И чаят, и кафето съдържат антиоксиданти, които могат да бъдат полезни, а енергийният ефект на кофеина може да мотивира хората да работят, учат и спортуват. При някои хора обаче кофеинът повишава кръвното налягане – значим фактор за развитие на деменция. „Кофеинът прави множество неща, някои може да са полезни, други вредни и крайният ефект не може да бъде оценен, докато не се проведе рандомизирано проучване“, казва Сатар.

Изследователите смятат, че около половината от случаите на деменция в световен мащаб могат да бъдат предотвратени или отложени чрез справяне с фактори като затлъстяване, тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, загуба на слуха и високо кръвно налягане.

Четете още: 11 храни, богати на антиоксиданти

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.