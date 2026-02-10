Кафето и чаят с кофеин могат да ви помогнат да се предпазите от деменция

Кафето и чаят с кофеин може да не са толкова вредни за здравословното стареене, показва проучване.

Здравните досиета на повече от 130 000 души показват, че в рамките на 40 години онези, които редовно са консумирали по две до три чаши кафе с кофеин или една до две чаши чай с кофеин дневно, са имали с 15–20% по-нисък риск от деменция в сравнение с хората, които не са пили такива напитки.

Най-голям ефект е наблюдаван при хората, които са пиели по две до три чаши кафе или една до две чаши чай на ден, според проучване, публикувано в понеделник в JAMA.

Резултатите подсказват, че редовната консумация на чай и кафе е полезна за мозъка, но изследването не може да го докаже категорично, тъй като хората, които приемат кофеин, може да са по-малко предразположени към деменция и по други причини. Подобна връзка би се появила, например, ако хора с лош сън, които изглежда имат по-висок риск от когнитивен спад избягват кофеина, за да спят по-добре.

Кафето и чаят съдържат кофеин и полифеноли, които могат да предпазват от стареене на мозъка, като подобряват съдовото здраве и намаляват възпалението и оксидативния стрес – процес, при който вредни атоми и молекули, наречени свободни радикали, увреждат клетките и тъканите. Веществата в тези напитки могат да действат и чрез подобряване на метаболитното здраве. Кофеинът, например, е свързан с по-ниска честота на диабет тип 2 – известен рисков фактор за деменция.

И чаят, и кафето съдържат антиоксиданти, които могат да бъдат полезни, а енергийният ефект на кофеина може да мотивира хората да работят, учат и спортуват. При някои хора обаче кофеинът повишава кръвното налягане – значим фактор за развитие на деменция. „Кофеинът прави множество неща, някои може да са полезни, други вредни и крайният ефект не може да бъде оценен, докато не се проведе рандомизирано проучване“, казва Сатар.

Изследователите смятат, че около половината от случаите на деменция в световен мащаб могат да бъдат предотвратени или отложени чрез справяне с фактори като затлъстяване, тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, загуба на слуха и високо кръвно налягане.

Четете още: 11 храни, богати на антиоксиданти