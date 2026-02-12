Как тялото обработва „добрите“ и „лошите“ мазнини и защо това има значение за здравето ви

Концепцията за „добри“ и „лоши“ мазнини влияе върху хранителните тенденции, общественото здраве и биомедицинските изследвания от десетилетия. Сега ново проучване, ръководено от д-р Томас А. Валим – изследовател и професор по медицина в Отделението по кардиология на UCLA – предлага нови прозрения за това как тялото обработва различните видове мазнини на молекулярно ниво. Това отваря врата към нови терапии за затлъстяване, диабет и други метаболитни състояния. Изследването е публикувано на корицата на февруарския брой на Cell Metabolism.

Мазнините не са всички еднакви. Някои са „добрите“, които подпомагат сърцето и черния дроб, а други са „лошите“, които могат да причинят възпаление и проблеми с метаболизма. Но ново изследване на Университета в Калифорния, Лос Анджелис, показва, че тялото ни обработва различните мазнини по различен начин – и това може да бъде ключът към нови методи за контрол на теглото, диабета и други метаболитни заболявания.

Учени използвали генна технология при мишки, за да намалят определени жлъчни киселини – молекули, които помагат за усвояването на мазнините в червата. Резултатът? Мишките усвоявали повече „добрите“ полиненаситени мазнини, а „лошите“ наситени мазнини се изхвърляли естествено. Освен това намаляването на жлъчните киселини стимулирало хормона GLP-1, който сигнализира на мозъка, че сте сит. Точно този хормон е активната съставка и в някои от популярните лекарства за отслабване като Wegovy и Ozempic.

С други думи, тялото може да се научи да „отделя“ добрите мазнини от лошите, което води до по-добър метаболизъм, по-малко наддаване на тегло и повече контрол върху апетита.

Основни изводи за всеки от нас:

Полиненаситените мазнини (например в риба, ядки, авокадо) са по-лесни за усвояване и полезни за здравето.

Наситените мазнини (например в червено месо, масло, преработени храни) се усвояват по-трудно и могат да се изхвърлят с правилна диета и чревна функция.

Балансираната диета с правилните мазнини може да подпомогне контрол на теглото и здравословния метаболизъм.

Изследването показва, че усвояването на мазнините не е просто „всички мазнини се обработват еднакво“. С правилния подход можем да „тренираме“ тялото да приема полезното и да елиминира вредното, което отваря нови възможности за здравословен начин на живот.

