Предстои задържане и лек ръст на цените на жилищата в големите градове

С около 15-20% бе ръстът на цените на жилищата в четирите големи града на страната – София, Пловдив, Варна и Бургас. Двустайните и тристайните апартаменти се покачиха с по-съществен дял поради по-голямата си ликвидност на инвестиционния пазар и по-добрата си функционалност. Това се посочва в анализа на „АДРЕС Недвижими имоти“ за ефектите от 2025 година и основните тенденции, които ще маркират 2026 година.

„Въпреки немалкото въпросителни на пазара, големият въпрос дали цените на жилищата ще паднат през 2026 г. има почти сигурен отговор и той е „не“. Нивата биха претърпели спад, ако масово се появят продавачи с нужда от пари. Към момента се очаква хората, разделящи се с имот без да реализират печалба, да са не повече от 8%. При това тези потребители няма да бъдат склонни на сериозни компромиси спрямо пазарната цена на имота. Към момента за спад на цените в краткосрочен и средносрочен план не можем да говорим. Нивата към момента продължават да растат, както всички продукти на пазара, вероятно това ще продължи. Очаквам задържане при по-компромисните имоти и в отделни населени места“, посочва Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на „АДРЕС“.

По данни на компанията, към края на годината делът на сделките с отстъпка е нараснал до над 45 на сто. За сметка на това обаче обемът им е символичен – между 2% и 8 процента. Около 8 огледа са били необходими за покупка през периода, реализирани средно за около 2 месеца.Профилът на клиента остава на все по-малка възраст – около 40 години, като в столицата купувачите са дори по-млади.

Профил на имота

Около 36% от продадените през 2025 година жилища са с южно изложение, посочват от „АДРЕС“. Над 50% от клиентите пък посочват, че такова изложение е сред приоритетите им при избора на имот. Сред останалите ключови фактори при избора на имот, освен локацията и обграждащата среда, както и съотношението цена:качество, са транспортните връзки и достъпността, околната инфраструктура, зеленината в района, както и социалната среда на съответния квартал. Първият компромис, на който клиентите са склонни, е квадратурата. Причината е, че привикването към няколко квадратни метра по-малко е житейски най-непредизвикателно, ведно с факта, че доброто разпределение и правилна функционалност може лесно да компенсира по-малката квадратура.

Панелните апартаменти продължават да стоят във фокуса на клиентите,

коментират още от компанията.

Панелните жилища не само не излизат от сферата на интерес на клиентите, дори напротив – около 10% от търсенето е насочено именно към такива жилища. Предлагането обаче е изключително ниско, за да удовлетвори интереса – едва 1 на сто. Ако то се покачи на 3%, интересът ще скочи на 20 процента. От съществено значение е, че 30% от панелните жилища успяват да се продадат само с 1 оглед.

„Абсолютната стойност на едно 3-стайно панелно жилище в Люлин 2 е равна на тази на 2-стайно такова в Стрелбище. Не са малко клиентите, които имат реална нужда от повече помещения и избират панелния апартамент. За част от тях това дори не е компромис, а желан избор – дали поради близост на роднини или по-добра транспортна обезпеченост“, коментира Тенекеджиева.

Наеми

Пазарът на наеми през 2025 година не търпи съществени изменения – нито по отношение на активността, нито по отношение на ценовите нива. Средните цени на 1-стайните жилища са около 480 евро, на 2-стайните варират между 600 и 700 евро, а при 3-стайните цената е около 800 до 1000 евро. С оглед на растящата зависимост от кредити и несигурността, която се очаква на пазара на труда, е възможно през 2026 година този пазар да стане по-активен.

„Въпреки евтините кредити на този етап е възможно някои клиенти да отложат покупката на имот

и да се насочат към наемния пазар. Това, от една страна, може да окаже натиск върху ценовите нива във възходяща посока. От друга страна, тенденцията може да даде възможност на купилите с цел инвестиция да отдадат имота си по-лесно и на по-добра цена, вместо да го продават“, пояснява Гергана Тенекеджиева.