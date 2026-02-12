НИМ изложи музейно копие на Панагюрското съкровище в Ивайловград

На 11 февруари 2026 г., при изключителен интерес и препълнена зала, в Общинския исторически музей – Ивайловград бе открита изложбата с музейно копие на Панагюрското съкровище от фондовете на Националния исторически музей – едно от официално изработените златни копия, създадени с цел представяне на емблематичния тракийски шедьовър пред широка публика при спазване на най-високи стандарти за опазване на оригинала. Събитието постави тържественото начало на празничните дни, посветени на 14 февруари – празника на града.

По време на церемонията бе поднесен благодарствен адрес до директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова в знак на признателност за доброто партньорство и дългогодишните археологически проучвания, осъществявани от екипа на музея на територията на общината.

По инициатива на кмета г-жа Диана Овчарова всички ученици от общината ще имат възможност да разгледат изложбата безплатно – жест, който насърчава интереса на младите хора към българската история и културното наследство. За останалите посетители входът е на стандартната музейна такса, която осигурява достъп и до постоянните експозиции, включително до експонирания метеорит.

Панагюрското златно съкровище включва девет златни съда – фиала, амфора-ритон и седем ритона, изработени от висококачествено злато и богато украсени. Те са датирани от края на IV – началото на III век пр. Хр. Съкровището е сред най-значимите паметници на тракийската култура и представлява световно признато свидетелство за високото ниво на златарското изкуство в древността.

Изложбата ще бъде достъпна за жителите и гостите на Ивайловград от 11 февруари до 10 март 2026 година.

С представянето на тази експозиция Националният исторически музей продължава своята мисия да популяризира българското културно-историческо наследство в страната и да подкрепя регионалните музеи в усилията им да превръщат историята в живо и достъпно преживяване за широката публика.

Четете още: Бритни Спиърс продаде правата върху цялото си музикално творчество за около 200 млн. долара