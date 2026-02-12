Изборните администрации ще предоставят данни на Комисията по досиетата

Изборните администрации трябва да предоставя на Комисията по досиетата ЕГН, трите имена на кандидатите и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са издигнати.

Това одобри на второ четене Комисията по вътрешна сигурност с промените в Закона за досиетата.

Причината е казус от 2024 година. По време на изборите за Народно събрание Централната избирателна комисия (ЦИК) изпрати „празен лист“ на Комисията по досиетата, а впоследствие непълни данни за кандидатите за депутати.

Тогава Комисията не успя направи проверката, припомниха преди време от вносителите ПП-ДБ. Сегашните текстове трябва да минат на второ четене през пленарната зала.