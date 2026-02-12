РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изборните администрации ще предоставят данни на Комисията по досиетата

Изборните администрации ще предоставят данни на Комисията по досиетата

Изборните администрации трябва да предоставя на Комисията по досиетата ЕГН, трите имена на кандидатите и от коя партия, коалиция или инициативен комитет са издигнати.

Това одобри на второ четене Комисията по вътрешна сигурност с промените в Закона за досиетата.

Причината е казус от 2024 година. По време на изборите за Народно събрание Централната избирателна комисия (ЦИК) изпрати „празен лист“ на Комисията по досиетата, а впоследствие непълни данни за кандидатите за депутати.

Тогава Комисията не успя направи проверката, припомниха преди време от вносителите ПП-ДБ. Сегашните текстове трябва да минат на второ четене през пленарната зала.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.