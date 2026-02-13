България ще участва в първото заседание на Съвета за мир на Тръмп, обяви премиерът Желязков

В първата официална среща във Вашингтон на членуващите в Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари България ще бъде представена, като правителството ще определи от кого.

Това обяви премиерът в оставка Росен Желязков.

„Ние спазваме процедурата, предвидена в Конституцията. Ясно заявихме, че следващото НС, по предложение на следващия редовен кабинет, трябва да ратифицира или да се произнесе по ратификацията на това международно споразумение“, подчерта той.

На Мюнхенската конференция по сигурността той се срещна с върховния представител за Газа Николай Младенов.

Желязков подчерта, че България е заявила готовността да си да бъде активен участник във възстановяването на Газа: „Близкият изток е място, където мирният процес е важен за националната сигурност на България“, посочи той.

Пред журналисти той заговори за прекалено силно напрежение в света:

„В геополитически аспект виждаме толкова много конфликти, които някои тлеят, други са в горещата си фаза. Светът се нуждае от мир. Едно от посланията е, когато масовото разрушение преобладава, как да се постига траен и устойчив мир. Това може и става в рамките на европейския контекст, чрез изграждане на капацитети за въздържане, които да обезкуражават противниците и на международния правов ред, и на демокрацията и на света такъв, какъвто познаваме“, каза премиерът.

„Посланията на конференцията в Мюнхен са за засилване на отбранителните капацитети на Европа в партньорство с НАТО – не заместване, а партниране; засилване сътрудничеството със САЩ – защото Европа без Америка не може и Америка без Европа не може; създаването на тази способност да се отбраняваме, която да въздържа нашите противници. Тъй като този процес ще продължава и занапред с десетилетия, като е част от голямата, глобална конкуренция, която понякога ще бъде конкуренция на икономиките, а друг път – на отбранителните и бойни капацитети, но винаги говорим за конкуренция. Ние трябва да бъдем конкурентоспособни“, допълни още премиерът в оставка.

„Имахме срещи с „Шварцгруп“, говорихме за изграждане на малки, гъвкави дата центрове. Говорихме конкретно за размер на инвестициите, които трябва да се случат до 2032 г. С „Райнметал“ потвърдихме партньорството си, изграждането на съвместното предприятие на българския завод и израждането на капацитети с други водещи български производители във военната индустрия“, каза той.

Водещото послание е конкурентоспособност, Европа да е двигател в света, а не само между сандвича на САЩ и Китай“, категоричен е още Желязков.