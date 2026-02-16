Задържаха петима след палежа на колата и вратата на къщата на кмета на Бистрица

Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на село Бистрица, съобщиха от МВР.

В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

По оперативен начин е установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.