Тренировките, които държат Опра Уинфри във форма на 72

Опра демонстрира развитието си в силовите тренировки, подчертавайки ползите от ежедневните упражнения за здравето на костите и впечатляващия си напредък с планковете.

За да се предотврати загубата на костна и мускулна маса с напредването на възрастта, е важно да се тренира сила всеки ден. Освен това, ако сте жена, сте изложени на по-висок риск от остеопороза – заболяване, при което костите отслабват и лесно се чупят. Затова силовите тренировки помагат да изградите по-силни мускули и не само забавят костната загуба, но и допринасят за изграждането на по-здрави кости.

Вдъхновяващата силова рутина на Опра Уинфри

В публикация в Instagram от 17 февруари Опра Уинфри подчерта значението на редовните силови тренировки и даде поглед към своята тренировъчна сесия. 72-годишната американска телевизионна водеща сравни тренировките си през 2024 и 2026 г. и разкри как постоянството ѝ е помогнало да напредне.

Силовите тренировки те правят по-силен

В поста Опра споделя, че винаги е имала трудности с планковете. През 2024 г. дори ѝ е било трудно да задържи планк повече от 10 секунди. С последователни тренировки под ръководството на своя треньор тя значително е увеличила силата си и днес успява да изпълнява планк в продължение на една минута.

„Планковете са най-предизвикателното упражнение за мен. Първият ми през 2024 г. продължи 10 секунди. Сега мога да ги правя над минута, с тежести и всякакви креативни вариации, които треньорът Питър ми подхвърля“, написа Опра в описанието към публикацията.

Опра прави перфектни планкове на 72!

Във видеото Опра подчертава още, че ако човек иска да остарява добре – особено жените, които искат да укрепят костите си – трябва да поставя на преден план гъвкавостта и силата в тренировъчната си програма.

Публикацията в Instagram е разделена на две времеви линии: 2024 и 2026. В клип, озаглавен „Силова тренировка през 2024“, тя признава: „Започнах да тренирам сила. Целта ми е да мога да правя планк и планк с тежести едновременно. И да го правя, без да умирам.“ В този клип тя успява да задържи планк със собствено тегло за 10 секунди.

В друг клип – „Силова тренировка днес“ – Опра изпълнява планк от една минута и дори го удължава с още 20 секунди. След това показва и вариант на планк с тежести: застава на четири опори, повдига дъмбел с дясната ръка, балансирайки на другата, и повтаря упражнението.

