Според Борисов служебният кабинет бил на ПП, Доган и Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към служебното правителство, като заяви, че може да го определи като кабинет на „Продължаваме промяната“, лидера на „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган и на бившия президент Румен Радев. Изказването си той направи в Стара Загора по време на среща с кметове, излъчени от партията.

По думите му, „Продължаваме промяната – Демократична България“ са направили политически избор, който включва и влиянието на Ахмед Доган, като именно затова според него са разпределени ключови министерства като социалното и транспортното. Борисов подчерта, че докато ГЕРБ са единни, „нито Доган, нито Радев, нито Асен могат да ги съборят“.

Той посочи още, че е забранил на членовете на партията да коментират случая „Петрохан“, както и казуса с бившия вицепремиер Стоил Цицелков.

В изказването си Борисов постави акцент върху ролята на ГЕРБ през последните години, като заяви, че партията има основание за самочувствие. „Ние сме учени да бъдем скромни, но да бъдеш скромен не значи да нямаш самочувствие. Кой в тази държава е направил повече от нас?“, попита той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и отношенията с бившия президент, като постави под въпрос основанията му за критики: „Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен, на базата на какво?“.

Борисов отбеляза, че партията разполага с 1090 кметове и подчерта, че силата ѝ е в единството, за разлика от политическите ѝ опоненти, които според него са в постоянни вътрешни конфликти.

Той определи изминалата година като „успешна за държавата, но лоша за партията“, тъй като ГЕРБ са поставили националния интерес над партийния. Според него това е довело до по-нисък резултат, но е било правилното решение.

В икономически план Борисов критикува бившия финансов министър Асен Василев, като заяви, че „олевяването на държавата“ е довело до дългова спирала.

Той каза, че партията ще продължи да следва досегашната си линия на развитие и няма да се отклонява от политиките, които провежда вече две десетилетия.