Президентът Илияна Йотова решава дали да освободи главния секретар на МВР

Очаква се да стане ясно дали ще има промяна на върха в МВР. Решението предстои да бъде взето от президента Илияна Йотова, след като служебният кабинет предложи освобождаването на главния секретар на ведомството Мирослав Рашков.

Информацията беше обявена в понеделник от служебния вътрешен министър Емил Дечев след първото заседание на правителството „Гюров“.

Като мотиви за исканата смяна Дечев изтъкна слабата организация на полицейските действия в Пазарджик по време на предсрочните местни избори миналата година. Той посочи още забавена реакция при протестите през ноември, както и действията по разследването на случая „Петрохан“. Според служебния вътрешен министър липсата на публични изяви от страна на главния секретар е породила спекулации около фактите. Мирослав Рашков заема поста от август миналата година.