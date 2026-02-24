РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът Илияна Йотова решава дали да освободи главния секретар на МВР

Радев издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Очаква се да стане ясно дали ще има промяна на върха в МВР. Решението предстои да бъде взето от президента Илияна Йотова, след като служебният кабинет предложи освобождаването на главния секретар на ведомството Мирослав Рашков.

Информацията беше обявена в понеделник от служебния вътрешен министър Емил Дечев след първото заседание на правителството „Гюров“.

Като мотиви за исканата смяна Дечев изтъкна слабата организация на полицейските действия в Пазарджик по време на предсрочните местни избори миналата година. Той посочи още забавена реакция при протестите през ноември, както и действията по разследването на случая „Петрохан“. Според служебния вътрешен министър липсата на публични изяви от страна на главния секретар е породила спекулации около фактите. Мирослав Рашков заема поста от август миналата година.

