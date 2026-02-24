Трафикът е интензивен на ГКПП “Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

През граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3.5 тона. Автомобили до 3,5 тона се пропускат и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния.

На граничния преход „Дунав мост“ при Русе, се извършват ремонтн дейности на мостовото съоражение, извършва се поетапно пропускане в двете посоки.

Трафикът е нормален на всички граничнo контролно-пропусквателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.