Владимир Путин определи убийството на Хаменей като „цинично“

Руският президент Владимир Путин определи убийството на аятолах Али Хаменей и на членовете на семейството му като “цинично”, предаде “Ройтерс”. Путин, който вече четвърта година води война срещу Украйна, изказа съболезнования на президента на Иран Масуд Пезешкиан.

“Приемете моите съболезнования във връзка с убийството на върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членовете на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право”, каза Путин в обръщение, разпространено от Кремъл.

86-годишният Хаменей загина при въздушните удари, нанесени от САЩ и Израел. Правителството обяви 40 дни национален траур и седем неработни дни.

Въпреки че вчера (28 февруари), през целия ден, иранските власти отричаха смъртта му, а иранската информационна агенция „Тасним“ разпространяваше информация, че той ръководи военни операции, бяха разпространени сателитни снимки, на които се вижда, че резиденцията, в която е живял, е напълно разрушена. Беше съобщено, че дъщеря му, зет му, внук му и една от снахите му също са загинали.

Въпросът – “кой ще наследи върховния лидер на Иран?” продължава да е на дневен ред.

По-рано днес стана ясно, че висшият ирански духовник Алиреза Арафи ще изпълнява функциите на Али Хаменей. Той е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи. Арафи не е толкова известен, но е администратор с опит и техническа грамотност, описват го от Си Ен Ен.

На фона на тези новини премиерът на Израел Бенямин Нетаняху призова народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран.

Размяната на удари продължава, като експлозии отекнаха в Дубай и Доха, а в Оман бе ударено пристанище. Gulfnews съобщи, че в Дубай има двама ранени, след като отломки от дронове са паднали върху две къщи.