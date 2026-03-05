София договори чистенето на 6 района до 2031 година

От Столична община подписаха дългосрочни договори за чистота в шест района на София – “Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“ (Зона 2) и “Връбница”, “Нови Искър” и “Банкя” (Зона 5), съобщиха от общинския пресцентър. С подписването се гарантира сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 година.

Новите 5-годишни договори са сключени с фирмата “БКС Чистота”, въпреки че тя даде високи цени. Фирмата е от групата на “Титан”, която чисти почти цяла София. В близко бъдеще се очаква тази тенденция да не се промени. Още преди Нова година кметът Васил Терзиев заяви, че от фирмата обещали да намалят офертите си. Услугата ще се изпълнява за 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.

Първоначалната оферта за зона 2 беше за това извозването на отпадъците от сивите контейнери да се плаща по 177.93 евро за тон (348 лева), а за едрогабаритните – по 122.20 евро на тон (239 лева). За зона 5 офертата за тон битови отпадъци беше 166.17 евро на тон (325 лева), а за едрогабаритните – 102.26 евро на тон (200 лева).

В момента общински дружества чистят шест столични района – „Люлин“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“. Възможно е това да остане като трайно решение.

„Спазваме ангажимента си към столичани – да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

Припомняме, че Върховният административен съд отмени решенията на Общината, с които конкурсът за мегапоръчката за чистенето на града бе прекратен заради прекалено високи оферти. Съдът поиска от общината да се аргументира какво приема за високи оферти, тъй като чисто административно не било уточнено какво се разбира под такава формулировка.

Освен това миналата седмица Столичният общински съвет утвърди модел за общинско управление на разделното събиране в районите „Кремиковци” и „Овча купел”. Новата организация предвижда 66% увеличение на цветните контейнери, което да улесни процедурата по извозване на отпадъците.