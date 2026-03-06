Jack Daniel’s пуска специално издание уиски за McLaren и Формула 1 – McLaren X Jack Daniel’s

Jack Daniel’s представя ново специално издание за 2026 година – McLaren X Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. То е по-силно от обичайното уиски на Jack и придава по-пълен вкус и текстура с нотки на карамел, ванилия и препечен дъб, като същевременно запазва характерната бананова нотка на марката.

Рецептата е класическата за Jack Daniel’s: 80% царевица, 8% ръж и 12% малцуван ечемик, дестилирано в Lynchburg, Тенеси, и филтрирано през въглен от захарен клен по Lincoln County процеса. След това уискито отлежава в нови дъбови бъчви, което му дава гладък и кремообразен завършек.

Това издание е посветено на два юбилея – 1000-ия Гран при на McLaren във „Формула 1“ и 160 години на дестилерията Jack Daniel’s. Дизайнът на бутилката е в оранжево и черно, с мотиви, напомнящи следи от гуми, съчетаващи духа на състезанията с наследството на уискито.

McLaren X Jack Daniel’s ще е наличен от този месец в избрани магазини в размери 700 мл и 1 литър.

Това специално уиски комбинира силата на напитката с уникалния стил на McLaren, създавайки премиерен продукт за любителите на високи скорости и качествено Tennessee whiskey.