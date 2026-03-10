РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Български изтребители F-16 проведоха тренировъчни полети над летище „Васил Левски“

Новият F-16 направи първия си полет във въздушното ни пространство, Български изтребители F-16 проведоха тренировъчни полети над летище „Васил Левски“

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети над летище „Васил Левски“ в София. Целта на полетите е била подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища на територията на България.

В рамките на деня екипажите са осъществили планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия изток.

