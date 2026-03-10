РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нетната печалба на Saudi Aramco е спаднала с 12% през 2025 г.

Saudi Aramco дивидент акции

Нетната печалба на Saudi Aramco за миналата година е намаляла с 12% в сравнение с 2024 г., достигайки 93.4 милиарда долара, според доклад на компанията.

Капиталовите разходи са намалели през отчетния период до 52.2 милиарда долара, а през 2026 г. цифрата може да варира от 50 до 55 милиарда долара, отбелязват от компанията. Свободният паричен поток се е увеличил с 0.14% до 85.42 милиарда долара. Средната продажна цена на суровия петрол на Saudi Aramco през 2025 г. е била 69.20 долара за барел в сравнение с 80.20 долара през 2024 година.

Дивидентът на саудитската компания за четвъртото тримесечие ще възлиза на 21.89 милиарда долара,

което е с 3.5% повече на годишна база. Компанията ще изплати общо 85.5 милиарда долара за цялата 2025 година.

От Saudi Aramco също така отбелязват, че след поредното рекордно търсене на петрол през 2025 г.,

инвестициите в оперативни проекти позиционират компанията за силно бъдеще.

Saudi Aramco откри 14 нови находища на петрол и газ

„Междувременно амбициозното ни разширяване на производството на газ е на път, като задоволява нарастващото вътрешно търсене и осигурява значителни обеми от високо продаваеми свързани течности“, казва Амин Насър, главен изпълнителен директор на саудитската компания, цитиран в доклада.

Производството на въглеводороди на Saudi Aramco през миналата година е било 12.9 милиона барела на ден

нефтен еквивалент (с 4% повече в сравнение с 2024 г.), а производството е било 10.7 милиона барела на ден (с 4% повече). Саудитска Арабия доброволно намалява производството на петрол като част от споразумения с няколко страни от ОПЕК+. От април 2025 г. осемте водещи страни от ОПЕК+ започнаха постепенно възстановяване на производството.

