Броени дни преди първия тур на кметските избори интригата в Париж остава

Общинските избори във Франция ще започнат в средата на март и, съдейки по анкетите, лидерът на първия тур далеч не е с гарантирана победа в Париж. Резултатът зависи по-малко от разликата между фаворитите – левият кандидат Еманюел Грегоар и десният госпожа Рашида Дати, отколкото от представянето на техните съперници.

Следващите общински избори ще се проведат на 15 и 22 март 2026 година. Броени дни преди първия тур интригата в Париж остава въпреки значителната разлика между двамата фаворити. Според анкета на Ipsos-BVA, социалистът Еманюел Грегоар има 35% от гласовете, с осем пункта пред десничарската си републиканска съперничка Рашида Дати, която има само 27 проценат. Този резултат теоретично би позволил на левицата да запази контрола над столицата, която е в техни ръце от 25 години след победата на Бертран Деланое и неговата наследничка Ан Идалго.

На трето място е депутатът центрист Пиер-Ив Бурназел, подкрепен от „Хоризонти“ и макронисткия „Ренесанс“. Той има 11,5% от гласовете. Според анкетата, Сара Кнафо от дясната партия „Реконкюта“, чиято официална кампания започна едва наскоро, има същия брой гласове. София Чикиру, кандидат на крайнолявата партия „Непокорна Франция“, има 10% и също така запазва правото да участва на балотажа.

Парадоксът на ситуацията е, че

под ръководството на Грегоар левият лагер остава до голяма степен в малцинство.

Неговият пул от гласове на втория тур е ограничен, главно поради почти гарантираното участие на София Чикиру, с която социалистите вече публично се скараха. Ако Чикиру премине 10%-ния праг и не се оттегли, левицата вероятно ще бъде разделена и победена.

Обратно, за десния лагер, където Рашида Дати, два пъти министър и дългогодишен кмет на най-богатия и успешен 7-ми район на Париж, води в анкетите и всичко е възможно на втория тур – победа или поражение. Анкетите показват числено предимство на десния и центристкия електорат. Ако Пиер-Ив Бурназел и Сара Кнафо оттеглят кандидатурите си в полза на Рашида Дати, лидерката на републиканците, то дясната коалиция би получила до 49% от гласовете в сравнение с 40% на Грегоар и 11% на Чикиру. Това е единствената конфигурация, която гарантира уверена победа на десницата.

Ето защо

Рашида Дати постоянно се застъпва за „полезен вот“,

твърдейки, че е единственият кандидат, способен да победи социалистите и да върне Париж надясно, по правилния път. „Въпросът е какво ще ни позволи да спечелим. По-голямата част от парижани искат промяна. Трябва да се мобилизираме и да не разпиляваме гласовете си на първия тур. Именно инерцията на първия тур ще ни позволи да обърнем страницата на 25 години ляво управление в Париж“, казва тя в интервю за десния седмичник JDD, обръщайки се към своите читатели, които са по-консервативни и активни в изборите от Le Figaro.

Това вече работи: много избиратели, нетърпеливи да избегнат разпиляването на гласовете си, се връщат към дуела Дати-Грегоар, отслабвайки позициите на центриста Бурназел и радикалния левичар Чикиру.

Другите кандидати изостават значително.

Прогнозира се, че крайнодесният Тиери Мариани от Националния сбор (RN) на Марин льо Пен ще вземе 4 процента. Левите кандидати от „Работническа борба“ (Lutte Ouvrière) и Новата антикапиталистическа партия (NPA-R) остават на 1,5 процента.

При тези обстоятелства правилото от 10% и изборът кои кандидати ще предадат своите избиратели на тези, които успяват да преминат прага, са от решаващо значение. В настоящия фрагментиран политически пейзаж този праг се превръща в инструмент за натиск и пазарлъци. Това отваря пространство за преговори, превръщайки всеки процент в разменна монета. Парижката кампания все повече напомня на шахматна партия, където инициативата и комбинациите са по-важни от качеството. И колкото повече фигури останат на дъската след 15 март, толкова по-непредсказуем ще бъде резултатът от 22 март. Резултатът от Париж зависи от това дали десницата може да „играе като отбор“ и дали жизнената и амбициозна Рашида Дати може да убеди съюзниците си да ограничат амбициите си и да я пуснат първа.

(по материали от чуждестранния печат)