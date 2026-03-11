Прокурорската колегия на ВСС бетонира Борислав Сарафов

Магистратите от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оставиха без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор и защитиха сегашния – Борислав Сарафов, предаде БТА. Приетото с единодушие решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Още в началото на обсъждането на точката за смяната на Сарафов с друг и. ф. главен прокурор, която беше последна в дневния ред, но не и по важност, кадровиците затънаха в дълбините на правната теория, за да обяснят как законовото ограничение от 6 месеца не важи за Сарафов и че той трябва да бъде временен началник на държавното обвинение до избора на титуляр.

Вкупом част от прокурорите поставиха и въпросът, че министърът на правосъдието изобщо няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите. Оправданието – чувствали се притиснати да изберат нов и. ф. и това било накърняване на тяхната независимост.

Въпреки тази си теза, нито един член на кадровия орган не отвори и дума за другите аргументи на Андрей Янкулов за смяната на Сарафов – че за 3 години той не е извършил необходимите действия да събуди обществено и професионално доверие за управленските си качества, както и че не е изпълнил нито една от собствените си ключови заявки.

Мотивите на Янкулов са повече от ясни – държавното обвинение е в състояние, в което имаме уж временен главен прокурор вече трета година, което противоречи на всички принципи на правовата държава. Министърът се спря и на заявката на Сарафов да бъде разплетена и разчистена мрежата за паралелно правосъдие “Осемте джуджета”. Той напомни и за нападките на Прокуратурата към Върховния касационен съд заради определенията му, че след 21 юли м. г. Сарафов няма легитимност като главен прокурор, както и скандала около европрокурорката Теодора Георгиева.

В края на заседанието се оформиха 2 предложения – точката да се отложи, докато Конституционният съд не се произнесе по делото срещу ограничението за шестте месеца. Или пък предложението на Янкулов да бъде оставено без разглеждане.

Янкулов спомена след заседанието, че ще обмисли дали да обжалва решението на Прокурорската колегия на ВСС пред Върховния административен съд, като не е изключено да потърси и дисциплинарна отговорност от Сарафов.

Припомняме че Съюзът на съдиите в България излезе с призив колегията да избере нов временен главен прокурор. Това направиха още от Българския Хелзинкски комитет, от Института за пазарна икономика, от Антикорупционния фонд, от Българския институт за правни инициативи и от Български адвокати за правата на човека.