Започва изплащането на втория транш от помощта в подкрепа на учениците

От днес започва изплащането на втория транш от социалната помощ за родители на ученици от 1. до 4. клас и на осмокласници. Сумата е в размер на евровата равностойност на 150 лева (76,69 евро). Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Родителите на деца от началните класове и в 8. клас получават общо 300 лева годишна помощ, независимо от доходите си. Тя се изплаща на две части – по 150 лева за всеки учебен срок, като документите за кандидатстване се подават до 15 октомври всяка година.

За да бъде изплатена втората част от помощта, ученикът трябва да посещава редовно училище. Ако има повече от пет неизвинени отсъствия за месец, вторият транш не се изплаща, а първият може да бъде поискан обратно. Когато няма нарушения, сумата се превежда автоматично.

Адемов съобщи още, че служебното правителство е подготвило механизъм за подпомагане на социално уязвими хора. Допълнителна подкрепа ще получат гражданите с доходи под линията на бедност, както и хората с 50% и над 50% увреждания.

Средствата за тези плащания са предвидени в т.нар. удължителен бюджет, уточни социалният министър от Велико Търново, се срещна с представители на териториалните структури на МТСП от Северен централен район.