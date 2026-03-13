Гюров отличи екипа на МВнР за евакуацията на над 2600 българи от Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на кризисния щаб за успешното приключване на активната фаза от операцията по извеждане на български граждани от Близкия изток и Иран. По време на посещението той се запозна и с работата на Ситуационния център на МВнР, а на служители на министерството бяха връчени почетни отличия за приноса им към операцията.

Гюров подчерта, че евакуацията е била безпрецедентна по сложност и мащаб и е проведена при постоянно променяща се обстановка. Повече от 2600 български граждани са били изведени по въздух и суша от зоната на конфликта, а България е сред държавите с най-много организирани евакуационни полети. Премиерът допълни, че гражданите могат да разчитат на държавата в подобни кризисни ситуации.

Той съобщи още, че институциите са получили множество благодарствени писма от евакуирани граждани. Според него именно тази обратна връзка е най-ясното доказателство за значението на усилията на дипломатическите екипи.

Служебният външен министър Надежда Нейнски отбеляза, че служителите на министерството са работили извън рамките на служебните си задължения, за да организират операцията. Над 100 служители от министерството и задграничните мисии са работили денонощно, като са проведени над 15 000 телефонни разговора и са обработени повече от 6500 имейла.

Нейнски подчерта, че това е най-мащабната операция по евакуация на български граждани досега, като са били изведени хора от общо 11 държави в региона.