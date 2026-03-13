Нетният лихвен доход на OTP Group е нараснал с 9% поради увеличения банков бизнес

През 2025 г. OTP Group отчита стабилно представяне на основния банков бизнес. Печалбата след данъци достигна 1.15 трилиона форинта /2.9 млрд. евро, което се равнява на възвръщаемост на собствения капитал (ROE) от 21.6 на сто. Цената на акциите достигна нови исторически максимуми през годината, отбелязват от кредитната институция.

„Банка ОТП“ изплати рекорден дивидент и продължи обратно изкупуване на акции. Новият изпълнителен директор, назначен през 2025 г., потвърди предварително определените стратегически направления.

За цялата година печалбата преди данъци нарасна с 8% на годишна база, водена от 10% увеличение на оперативната печалба. Общите приходи са с 11% по-високи на годишна база във форинти и с 12% при корекция за валутни ефекти и на органична база (изключвайки ефекта от продажбата на румънското дъщерно дружество през 2024 г.). В рамките на основните банкови приходи, нетният лихвен доход е нараснал с 9% на годишна база (10% при корекция за валутни ефекти и на органична база), основно поради увеличаване на бизнес обемите, посочват от OTP Group.

Нетните приходи от такси и комисиони се увеличиха с 11% през 2025 г.,

подкрепени от по-големи бизнес обеми и активност по транзакциите. Това беше частично компенсирано от увеличението на данъчните ставки върху финансовите транзакции в Унгария от август 2024 г. и въвеждането на нова държавна такса за валутен обмен на унгарски форинт от октомври 2024 година.

Оперативните разходи на OTP Group са нараснали с 14% при корекция за валутни ефекти и на органична база. Разходите за персонал и амортизация са скочили с двуцифрени темпове, водени от ръста на заплатите, който обичайно надвишава инфлацията, 1% увеличение на средносписъчния брой служители и по-висока амортизация, свързана с инвестиции в ИТ.

Качеството на кредитите остана стабилно.

Делът на необслужваните кредити (Фаза 3) е бил 3.5% към края на декември 2025 г., а покритието на необслужваните кредити също остана стабилно – 61.8%, отбелязват от банката.

Потребителските кредити на OTP Group се увеличиха с 18%, а ипотечните кредити – с 19% (коригирано спрямо валутния курс). Ръстът на ипотечните кредити се ускорява през четвъртото тримесечие, подкрепен от унгарската програма за субсидирани жилищни кредити „Home Start“, стартирана през септември 2025 година.

Обслужваните корпоративни кредити нараснаха с 12% през миналата година. Консолидираните депозити се увеличиха с 11% (коригирани спрямо валутния курс) през 2025 г., основно водени от депозити на домакинствата (+14% на годишна база).

За 2026 г. ръководството на OTP Group не очаква съществена промяна в оперативната среда,

като геополитическите несигурности продължават. През 2026 г. естественият ръст на редовните кредити, коригиран с валутния курс, може да бъде около нивото от 2025 г. (15%), а нетният лихвен марж – близо до миналогодишното ниво (4.34%).